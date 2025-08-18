Rebotaron a L-Gante en migraciones y no pudo viajar a México por deudor

Elián Valenzuela , conocido popularmente como L-Gante , vivió un tenso momento en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentó tomar un vuelo con destino a México , donde debía presentarse en un show durante una pelea de boxeo, pero no pudo embarcar porque figuraba en el registro de deudores alimentarios.

El cantante de Cumbia 420 estaba la tanto de la situación pero creyó que se trataba de una amenaza del abogado de su ex, pero efectivamente tiene imposibilitadas las salidas del país hasta que regularice la manutención de su hija, Jamaica Valenzuela .

“Ahora estamos haciendo la prueba. No sé si puedo salir. Muchas cosas dijeron que no eran certeras. Espero que esta sea otra mentira más de Merlo ( el abogado de Tamara Báez )”, declaró el músico en diálogo con Puro Show mientras aguardaba en la terminal aérea.

Pero las expectativas de Elián Valenzuela se derrumbaron cuando los agentes de migraciones le confirmaron que no podía abordar el avión y debió retirarse ya que lo rebotaron cuando intentó hacer los trámites en el aeropuerto.

De acuerdo con lo que informó un cronista de El Trece, que habló con el abogado Juan Pablo Merlo , la situación estaba prevista y el artista no tenía manera de evitar la restricción. Frente a esto, L-Gante optó por retirarse del lugar por otra puerta para evitar un nuevo cruce con las cámaras que lo esperaban en el hall principal del aeropuerto.

Embed - ESCÁNDALO CON L-GANTE EN EZEIZA: No pudo salir del país y el cantante habló de Wanda y Tamara Báez

La medida implica que el referente de la cumbia 420 deberá ponerse al día con el pago de la cuota alimentaria si desea volver a viajar al exterior, algo fundamental para su carrera, que en los últimos meses incluyó presentaciones en distintos países de Europa.

Qué hizo L-Gante tras el rebote en Ezeiza

Pese a la frustración por no poder cumplir con su compromiso internacional, L-Gante decidió no regresar a su casa. En cambio, se trasladó a un boliche de la Zona Sur, donde se subió al escenario y ofreció un show sorpresa para el público presente.

En paralelo a su agenda laboral, el músico también atraviesa un momento complejo en lo personal. En los últimos días buscó acercarse nuevamente a su expareja Tamara Báez, aunque ella dejó en claro que prefiere mantenerse sola y enfocada en la crianza de su hija Jamaica.