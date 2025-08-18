18 de agosto de 2025 - 10:51

Homo Argentum vs. Relatos Salvajes: cómo le fue en taquilla a la película con Guillermo Francella

En su primer fin de semana, el filme dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat reunió a más de 417 mil espectadores, pese a las malas críticas.

Homo Argentum (2025) vs. Relatos salvajes (2014): quién llevó más gente a los cines

Homo Argentum (2025) vs. Relatos salvajes (2014): quién llevó más gente a los cines

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Qué dicen las críticas de Homo Argentum, la película con Guillermo Francella: Fallida

Qué dicen las críticas de Homo Argentum, la película con Guillermo Francella: "Fallida"

Por Redacción Espectáculos
El presidente Javier Milei se mostró enojado por el aumento salarial de los senadores que pasarán a cobrar una dieta de 9 millones de pesos por mes.

Milei elogió el estreno de Homo Argentum y apuntó contra sus opositores: "Parásitos mentales"

Por Redacción Política

Sin embargo, la película protagonizada por Guillermo Francella no pudo superar el debut de "Relatos salvajes" (2014), el filme argentino más taquillero en los registros disponibles desde 1997.

La taquilla de "Homo Argentum" en su estreno: cómo le fue a Guillermo Francella en los cines

Según la consultora Ultracine, encargada de publicar los datos de taquilla, "Homo Argentum", de Mariano Cohn y Gastón Duprat, debutó primera con 417.163 entradas vendidas entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto. Fue escoltada por la comedia de Disney, "Otro viernes de locos", con 111.261 espectadores en su segunda semana en cartelera (330.072 acumulados).

Así, "Homo Argentum" es el mejor lanzamiento en taquilla para el cine argentino en 2025. De hecho, hasta en cuatro días llevó más gente a las salas que "Mazel Tov", la comedia de Adrián Suar, que vendió 370.000 tickets en todo su recorrido y era la líder hasta el momento.

Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum"
Guillermo Francella protagoniza

Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum"

Para tomar dimensión, los 417 mil espectadores de "Homo Argentum" la sitúan a los niveles de los debuts que suelen tener en Argentina las películas de franquicias de superhéroes y animación.

De tomar el primer día de estreno, es decir, sólo el jueves, "Homo Argentum" vendió 73.886 entradas, colocándose en el tercer lugar de 2025 después de la remake de "Lilo y Stitch" (157.164) y "Sonic 3" (72.928), pero por delante de "Capitán América 4" (66.217) y "Los cuatro fantásticos: primeros pasos" (58.216), esta última en plenas vacaciones de invierno.

En caso de medir los arranques de la filmografía con Francella como protagonista, "Homo Argentum" se quedó atrás de "El robo del siglo" (2020), con 103.781 espectadores, y "Muchachos, la película de la gente" (2023), con 84.305.

Con sus 73.886 entradas, le fue mejor que a "El clan" (2015, 72.586) y "Bañeros 3: todopoderosos" (2006, 41.399).

Francella no pudo con Darín y los relatos salvajes

Pese al imán Francella y el ruido político que involucró hasta al presidente Javier Milei, "Homo Argentum" no pudo superar en su debut a "Relatos salvajes", la película dirigida por Damián Szifron y lanzada en 2014.

“Relatos salvajes” va por el Oscar y el Goya
“Relatos salvajes” (2014), el filme más visto en los cines de Argentina con 3,9 millones de entradas vendidas

“Relatos salvajes” (2014), el filme más visto en los cines de Argentina con 3,9 millones de entradas vendidas

La comparación es válida, ya que ambas producciones hacen uso de las historias cortas. En la de Cohn-Duprat, hay 16 sketches cómicos -siempre con Francella disfrazado a tono-, mientras que en la de Szifron figuran seis cortos con figuras de la talla de Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Érica Rivas, entre otros. Además, las dos tuvieron a distribuidores de peso detrás: una a Star (Disney); la otra, a Warner.

Volviendo a las cifras de su primer fin de semana, "Homo Argentum" juntó 417.163 espectadores en 475 pantallas versus "Relatos salvajes" que en agosto de 2014 triunfó con 445.542 en 330 pantallas, según el historial de Ultracine. Es decir, la proporción también fue también favorable para la de Szifron.

Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum"
Guillermo Francella protagoniza

Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum"

En todo su recorrido, "Relatos salvajes" cosechó más de 3,9 millones de entradas. Es, además de la película argentina más vista en las salas, la única nacional en el top 10 histórico a nivel general.

¿A cuánto llegará "Homo Argentum"? El "boca en boca" de la gente lo definirá en los próximos días.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

eva de dominici desmintio todo y respondio a las criticas por su escena en homo argentum

Eva de Dominici desmintió todo y respondió a las críticas por su escena en Homo Argentum

Por Redacción Espectáculos
guillermo francella eligio entre messi, maradona o pele en homo argentum y sorprendio

Guillermo Francella eligió entre Messi, Maradona o Pelé en "Homo Argentum" y sorprendió

Por Redacción Espectáculos
las duras palabras de pablo echarri tras la critica de guillermo francella a las peliculas de autor

Las duras palabras de Pablo Echarri tras la crítica de Guillermo Francella a las películas de autor

Por Redacción Espectáculos
de guillermo francella a dracula: todos los estrenos de cine de este jueves 14 de agosto

De Guillermo Francella a Drácula: todos los estrenos de cine de este jueves 14 de agosto

Por Redacción