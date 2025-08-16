Eva de Dominici desmintió todo y respondió a las críticas por su escena en Homo Argentum

La película Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, se consolidó como un éxito de taquilla. Sin embargo, el film también generó polémica por una escena protagonizada por Eva De Dominici que fue asociada en redes sociales con la denuncia de violación que Thelma Fardin realizó en 2018 contra Juan Darthés .

Eva de Dominici fue repudiada por su escena en Homo Argentum y se defendió: "No es lo que parece"

La controversia se instaló cuando en redes circuló un fragmento donde el personaje de De Dominici extorsiona al interpretado por Francella con una falsa denuncia a cambio de dinero. El debate llevó a la actriz a pronunciarse públicamente durante una entrevista emitida en LAM (América TV).

“Creo que se lo llevaron para otro lado directamente. Vean la película y se van a dar cuenta de que no tiene nada que ver con lo que se imaginan ”, expresó. Y agregó: “No me gusta que molesten a la gente porque las mujeres ya sufren bastante violencia de género como para poner más presión en eso. Me parece que tenemos que bancar a las mujeres y yo bastante ya aprendí”.

Ante la consulta sobre la comparación con el caso Fardin-Darthés, la actriz se mostró tajante: “Vi unos comentarios relacionando esto con lo de Thelma y me gustaría aclararlo. Por favor no digan tonterías . Que ni se les ocurra comparar esta película con el caso de Thelma. No tiene absolutamente nada que ver”. Luego reforzó su postura de apoyo a su excompañera de Patito Feo: “A Thelma la apoyé, la sigo apoyando y la apoyaré para siempre. Creo que se tiene que aguantar bastantes cosas y ella fue una valiente ”.

El vínculo de Eva De Dominici con esta causa tuvo varios matices a lo largo del tiempo. En 2017, cuando Calu Rivero denunció a Darthés por acoso durante las grabaciones de Dulce Amor, la actriz lo defendió públicamente debido a la relación de confianza que mantenía con él desde Patito Feo .

Sin embargo, su postura cambió de forma radical un año más tarde, cuando Fardin reveló el abuso sexual que sufrió en 2009 durante una gira de la tira juvenil en Nicaragua, cuando tenía 16 años. En ese entonces, De Dominici no solo acompañó a Fardin en su denuncia respaldada por el colectivo Actrices Argentinas, sino que además pidió disculpas a Rivero en privado y en redes sociales.

Thelma Fardin.jpg La actriz expresó su felicidad tras la confirmación de la sentencia a seis años de prisión al actor con un régimen semiabierto NA

En un extenso posteo de 2018, reconoció su error: “Defendí en su momento a una persona en la que confiaba mucho. Lo consideraba un amigo, uno de esos compañeros excepcionales que siempre me ayudó y se portó de maravilla con mi familia y conmigo. En su momento pensé que la persona que estaba denunciando estaba confundida por las incomodidades de una escena (…) No le creí, o no quise creer. Pero luego me fui enterando de otras cosas, de mujeres que sufrieron situaciones similares, hasta que me enteré lo de Thelma”.

La causa judicial que impulsó Fardin culminó en junio de 2024 con la condena de la Justicia de Brasil a seis años de prisión contra Darthés por abuso sexual agravado, en régimen semiabierto. La sentencia fue ratificada en marzo de 2025, lo que consolidó al fallocomo un precedente en el ámbito judicial y mediático de la región.