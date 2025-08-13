13 de agosto de 2025 - 13:18

Eva de Dominici fue repudiada por su escena en Homo Argentum y se defendió: "No es lo que parece"

Conocido el tráiler de la película que protagoniza Guillermo Francella, la actriz recibió críticas y tuvo que justificar la historia real detrás de su personaje.

Eva De Dominici se defendió de los repudios que puede causar su personaje.

Eva De Dominici se defendió de los repudios que puede causar su personaje.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Eva De Dominici quedó en el centro de las críticas tras la difusión del tráiler de Homo Argentum, filme que llegará a los cines este 14 de agosto. El motivo fue porque muchos cuestionaron que Ana, su personaje sería, aparentemente, una mujer que realiza una denuncia falsa.

Así fue la escena que interpretó Eva de Dominici en Homo Argentum

Durante un debate en Puro Show, Matías Vázquez advirtió: “La escena va a generar polémica. La película se estrena el 14 de agosto. ¿Qué va a pasar? Porque cuando ella dice ‘dame 50 mil dólares o digo que me violaste’. En la sociedad pasa eso”.

Eva De Dominici se defendió de los repudios que puede causar su personaje.

Eva De Dominici se defendió de los repudios que puede causar su personaje.

En la misma línea, Pampito sumó: “Obviamente, hay falsas denuncias, como en todos lados. No tiene que ver con el género. Podés estafar y hacer denuncia de lo que sea. Yo soy cero feminista, pero es cierto que las mujeres han padecido mucho a los hombres. Sobre todo a los hombres con poder”.

Luego, el periodista presentó la nota de Eva De Dominici desde la avant premiere de Homo Argentum y adelantó: “En el caso de Eva siento que tiene culpa por la escena que hizo. Tiene que hacerse cargo de la escena que hizo. Justifica al personaje”.

Embed - Eva De Dominici respondió a las polémicas en torno a su personaje en "Homo Argentum"

Eva De Dominici justificó su personaje

En una entrevista durante la avant premiere, el notero le planteó su opinión a la actriz de 30 años. “Tu escena, la del ascensor va a dar mucho de qué hablar, por el tema de la extorsión y por dar a entender que hace una denuncia por violencia de género. ¿Te costó tomar ese personaje? ¿Qué creés que la gente va a decir al respecto?”.

Con firmeza, De Dominici respondió: “Gastón me había llamado para hacer otro personaje, pero cuando leí esta secuencia, me encantó porque no es lo que piensan. No es lo que parece”.

Eva De Dominici se defendió de los repudios que puede causar su personaje.

Eva De Dominici se defendió de los repudios que puede causar su personaje.

Luego, aclaró: “En el tráiler quizás se puede interpretar así, pero no. El personaje de Guillermo es de un corrupto, que vende una vida familiar de pantalla. Es el dueño de un laboratorio con miedo a que el karma le toque la puerta, y viene esta chica con sed de venganza”.

Para evitar malentendidos, agregó: “Yo sé que las estadísticas (de violencia de género) hablan por sí solas. No tiene nada que ver con eso. Este personaje vive en la mente de este tipo. Cuando vean la película, se van a dar cuenta de que nada que ver... Los chicos provocan en las historias”.

