Las duras palabras de Pablo Echarri tras la crítica de Guillermo Francella a las películas de autor

Pablo Echarri sumó su voz al debate que se desató en la industria audiovisual luego de las declaraciones de Guillermo Francella sobre las películas subvencionadas por el INCAA . El actor fue crítico tras las opiniones de su colega, quien recientemente estrenó la película Homo Argentum.

En una entrevista con Puro Show, el actor expresó su desacuerdo con la postura de su colega, quien había manifestado que “prefiere no ver” ese tipo de producciones, cuestionando que muchas de ellas no convocan público.

Francella, entrevistado en el streaming de Olga , señaló que “ hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público . Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va”.

También afirmó que “ son obras de arte , pero no tienen identificación, no representan a nadie”, y criticó a algunas producciones por su desconexión con la audiencia.

“Hay obras muy premiadas pero que después decís ‘¿qué pasó?’, estás viendo y decís ‘¿terminó? ¿cómo terminó?’”, agregó. Incluso comparó esa situación con lo que ocurre en el arte contemporáneo, al mencionar casos que, según él, generan valor sin un contenido comprensible para la mayoría.

Pablo Echarri, duro contra Guillermo Francella

Las palabras de Francella generaron reacciones inmediatas y Echarri no dudó en responder. “Me alegro mucho que la gente opine, que se exprese y que muestre su verdadero corazón y que trasluzca su pensamiento. Eso siempre es mejor saberlo, que no saberlo”, comenzó.

Sin embargo, reconoció que le dolió lo que escuchó. “Yo siempre estuve en desventaja porque otros ocultaban lo que pensaban, me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, al no ser comprendido es minimizado”, sostuvo.

Para Echarri, el verdadero eje de la discusión es si se debe seguir apoyando este tipo de cine. “Lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Y creo que realmente se equivoca. Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante”, remarcó.

El actor defendió el valor de las producciones independientes y de autor, señalando que muchas figuras surgieron de circuitos alternativos. “Lo que intenta generar es que esos creadores no puedan desarrollar su talento, los nuevos directores de teatro han salido del off", indicó.

"Imaginemos por un minuto si lo único que existiera fueran películas populares, taquilleras, nuestra sociedad sería paupérrima y pobre”, dijo. Y concluyó: “Por suerte es una opinión y no milita eso. Nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos”.