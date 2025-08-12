12 de agosto de 2025 - 18:43

Se terminó todo: L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara luego de reconciliarse con su ex pareja

La relación entre el cantante y la empresaria estaría atravesando un momento crítico y de alta tensión.

Por Redacción Espectáculos

La relación entre L-Gante y Wanda Nara, marcada por idas y vueltas, sumó un nuevo episodio luego de que el cantante confirmara su reconciliación con Tamara Báez. El cantante decidió dejar de seguir a la empresaria en Instagram. La noticia llegó en el mismo día en que Wanda viajó a México para comenzar las grabaciones de Love is Blind.

La drástica decisión de L-Gante

En las últimas publicaciones de ambos se observa que Wanda aún mantiene al cumbiero entre sus seguidores, pero al revisar la lista de L-Gante, la conductora ya no aparece. Ninguno de los dos habló públicamente sobre la situación, aunque el momento y la secuencia de los hechos alimentan la hipótesis de que esta desvinculación podría ser una muestra de compromiso hacia su expareja y madre de su hija, como una manera de cerrar definitivamente su vínculo anterior.

El posible pedido de Tamara Báez como condición para la reconciliación cobra fuerza por el contexto sentimental y el historial de relaciones del cantante. Hasta ahora ninguno ha confirmado la decisión.

La relación entre ambos habría llegado a un punto de no retorno.

Las palabras de Wanda Nara

Al ser consultada en Puro Show (El Trece) sobre su vínculo con L-Gante y la reciente función de teatro en la que coincidieron, Wanda Nara respondió: “No, en familia no fuimos, somos amigos. En cada entrevista les digo que es mi amigo y tengo muy buena relación. Quizás, en el pasado fue una amistad que, en un momento, se confundió. Funcionamos muy bien como amigos y, a veces, no hay que cambiar los rótulos cuando funciona bien de una manera”.

La empresaria también aclaró que no siente celos por el regreso de Elián con Tamara: “Estábamos en Mallorca y estaba con mujeres al lado mío. No tengo celos porque yo terminé la relación. Ahora volvió con la expareja, Elián es así. Yo lo felicito, a todas mis parejas les enseñé a priorizar el amor y si están enamorados y bien, me alegro por ellos. Es mejor para mí”.

Antes de partir hacia México junto a Darío Barassi y su estilista Kennys Palacios, Nara dejó claro que su foco está puesto en sus compromisos laborales y en mantener la cordialidad con quienes fueron parte de su vida sentimental.

