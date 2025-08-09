9 de agosto de 2025 - 15:02

Wanda Nara mostró los recuerdos que conserva de su relación con Maxi López: "Te esperan acá..."

La empresaria y conductora desempolvó viejos recuerdos de la relación con el exfutbolista y los compartió en sus redes sociales.

Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Foto:

Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Wanda Nara volvió a encender las redes con una de esas publicaciones que mezclan nostalgia, picardía y un toque de polémica. Durante su último viaje a Milán, la mediática se puso a ordenar y, en medio de la mudanza, dio con un verdadero tesoro: las camisetas más preciadas de Maxi López.

Leé además

Esto significa, según la psicología, rechazar las muestras de afecto.

Qué significa rechazar muestras de afecto, según la psicología

Por Andrés Aguilera
Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

"Orgullosamente manicera": Wanda Nara grabó una polémica publicidad con guiños a Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió la empresaria, junto a un video donde se ven remeras del Barcelona, Gremio y otros clubes donde jugó su exmarido y padre de Valentino, Constantino y Benedicto, sus tres hijos.

Wanda Nara
Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Wanda Nara le lanzó un guiño a Maxi López

Pero lo que más llamó la atención fue la frase que lanzó después, y que muchos interpretaron como una muestra de buena onda hacia su ex: “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, dijo en referencia a Elle y al hijo en camino que López espera con la modelo sueca, Daniela Christiansson.

El gesto sorprendió a sus seguidores, ya que, tras años de conflictos mediáticos y problemas legales por la cuota alimentaria, Wanda y Maxi parecen haber encontrado un punto de paz.

Wanda Nara
Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López.

Cuándo empiezan las grabaciones de Masterchef Celebrity

El futuro laboral de Wanda Nara quedó confirmado. Tras meses de especulaciones sobre su continuidad como conductora de MasterChef Celebrity, se fijó la fecha de inicio de grabaciones. Comenzarán el 30 de septiembre, un día después de la ceremonia de los Martín Fierro

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

fechas confirmadas: cuando empiezan las grabaciones de masterchef celebrity

Fechas confirmadas: cuándo empiezan las grabaciones de Masterchef Celebrity

Por Redacción Espectáculos
reemplazan a wanda nara: la drastica decision que telefe habria tomado para su programacion

Reemplazan a Wanda Nara: la drástica decisión que Telefe habría tomado para su programación

Por Redacción Espectáculos
la respuesta de wanda nara a mauro icardi despues de que el la denuncio por consumo de drogas

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi después de que él la denunció por consumo de drogas

Por Redacción Espectáculos
por que mauro icardi volvio a denunciar a wanda nara tras el viaje que ella realizo a europa

Por qué Mauro Icardi volvió a denunciar a Wanda Nara tras el viaje que ella realizó a Europa

Por Redacción Espectáculos