Wanda Nara mostró los recuerdos que conserva de su relación con Maxi López: "Te esperan acá..."

La empresaria y conductora desempolvó viejos recuerdos de la relación con el exfutbolista y los compartió en sus redes sociales.

Wanda Nara volvió a encender las redes con una de esas publicaciones que mezclan nostalgia, picardía y un toque de polémica. Durante su último viaje a Milán, la mediática se puso a ordenar y, en medio de la mudanza, dio con un verdadero tesoro: las camisetas más preciadas de Maxi López.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió la empresaria, junto a un video donde se ven remeras del Barcelona, Gremio y otros clubes donde jugó su exmarido y padre de Valentino, Constantino y Benedicto, sus tres hijos.

Wanda Nara Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López. Instagram Wanda Nara le lanzó un guiño a Maxi López Pero lo que más llamó la atención fue la frase que lanzó después, y que muchos interpretaron como una muestra de buena onda hacia su ex: “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, dijo en referencia a Elle y al hijo en camino que López espera con la modelo sueca, Daniela Christiansson.

El gesto sorprendió a sus seguidores, ya que, tras años de conflictos mediáticos y problemas legales por la cuota alimentaria, Wanda y Maxi parecen haber encontrado un punto de paz.