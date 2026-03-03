Maxi López reveló cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara a lo largo de los años: "Tengo que estar"

El ex futbolista habló en una entrevista con Martín Cirio y describió el proceso que atravesó junto con la conductora.

Después de años de enfrentamientos públicos, distancia y reproches cruzados, Maxi López relató cómo logró recomponer el vínculo con Wanda Nara. El exfutbolista habló en una entrevista con Martín Cirio y describió un proceso atravesado por el paso del tiempo, la madurez personal y, principalmente, la responsabilidad compartida sobre sus hijos.

La conversación expuso un cambio de perspectiva respecto de una etapa en la que, según admitió, no podía “verla ni en figurita”.

El exdelantero reconoció que el distanciamiento fue profundo. "Me costó mucho tiempo, mucho tiempo", afirmó cuando le preguntaron por el reencuentro. Explicó que durante un período se sintieron "en otros planetas completamente diferentes", con un nivel de enojo que bloqueaba cualquier acercamiento. Con el correr de los años, esa postura comenzó a modificarse. "Vas madurando y vas diciendo 'al final, ¿para qué todo esto?'", sostuvo, en referencia a la dinámica de confrontación que habían sostenido.

El punto de quiebre y la decisión de bajar el orgullo Según su testimonio, fue Nara quien expresó de manera directa la necesidad de cambiar la relación. “Ella me dice: ‘Yo necesito amigarme con vos’”, recordó. López aseguró que venía planteando esa posibilidad desde antes. “Te lo dije mil veces”, relató que respondió. En su visión, ambos estaban atrapados en una lógica de desgaste que no ofrecía salida.

Wanda Nara y Maxi López cara a cara en MasterChef Celebrity. Wanda Nara y Maxi López cara a cara en MasterChef Celebrity. gentileza El acercamiento definitivo se produjo cuando ella atravesó una situación personal vinculada a su salud. “Me dijo: ‘Te necesito, vení’”, contó. Ese pedido lo llevó a priorizar el bienestar de sus hijos por encima de cualquier resentimiento. “Yo hablé con mi pareja actual, con Dani, que estaba con la nena de seis meses, y le dije: ‘Tengo que estar. Tengo que estar porque es la madre de mis tres hijos… quiero estar con mis hijos’”, explicó. La decisión, según detalló, fue conversada en su entorno familiar.