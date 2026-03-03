Maxi López reveló cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara a lo largo de los años: "Tengo que estar"

Después de años de enfrentamientos públicos, distancia y reproches cruzados, Maxi López relató cómo logró recomponer el vínculo con Wanda Nara. El exfutbolista habló en una entrevista con Martín Cirio y describió un proceso atravesado por el paso del tiempo, la madurez personal y, principalmente, la responsabilidad compartida sobre sus hijos.
El exdelantero reconoció que el distanciamiento fue profundo. “Me costó mucho tiempo, mucho tiempo”, afirmó cuando le preguntaron por el reencuentro. Explicó que durante un período se sintieron “en otros planetas completamente diferentes”, con un nivel de enojo que bloqueaba cualquier acercamiento. Con el correr de los años, esa postura comenzó a modificarse. “Vas madurando y vas diciendo ‘al final, ¿para qué todo esto?’”, sostuvo, en referencia a la dinámica de confrontación que habían sostenido.
El punto de quiebre y la decisión de bajar el orgullo
Según su testimonio, fue Nara quien expresó de manera directa la necesidad de cambiar la relación. “Ella me dice: ‘Yo necesito amigarme con vos’”, recordó. López aseguró que venía planteando esa posibilidad desde antes. “Te lo dije mil veces”, relató que respondió. En su visión, ambos estaban atrapados en una lógica de desgaste que no ofrecía salida.
El acercamiento definitivo se produjo cuando ella atravesó una situación personal vinculada a su salud. “Me dijo: ‘Te necesito, vení’”, contó. Ese pedido lo llevó a priorizar el bienestar de sus hijos por encima de cualquier resentimiento. “Yo hablé con mi pareja actual, con Dani, que estaba con la nena de seis meses, y le dije: ‘Tengo que estar. Tengo que estar porque es la madre de mis tres hijos… quiero estar con mis hijos’”, explicó. La decisión, según detalló, fue conversada en su entorno familiar.
En ese tramo de la entrevista dejó una definición que sintetizó su aprendizaje: “Puse el orgullo de lado”. Recordó un consejo que recibió de su padre en la infancia: “Un día vos el orgullo lo vas a hacer un bollito y te lo vas a meter en el c...”. Afirmó que esa frase volvió a su mente cuando entendió que debía “tragarse todo” para evitar que el conflicto continuara escalando.
López señaló que, a partir de ese giro, lograron “volver a enganchar” y establecer un trato más práctico y menos confrontativo. “Es más copado, ¿me entendés? A mí me conviene que ella esté de novio”, expresó. Ante la intervención de Cirio —“Y feliz”—, respondió: “Sí”. Cerró con una mezcla de ironía y franqueza: “Yo estoy completo, me siento completo y quiero que ella esté completa… porque sino me viene a romper las bolas a mí”.