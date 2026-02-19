19 de febrero de 2026 - 12:56

¿Qué hacían juntos Maxi López, Wanda Nara y el hermano de Mauro Icardi?: la foto que los delató

Guido Icardi está de visita en la Argentina y esta semana fue visto junto al exfutbolista y su excuñada.

Maxi López, Wanda Nara y Guido Icardi compartieron un momento familiar.

Maxi López, Wanda Nara y Guido Icardi compartieron un momento familiar.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Se supo quién es la doble de la China Suárez para hacer escenas que ella no quiere.

Quién es la joven que hace las escenas que no quiere hacer la China Suárez

Por Agustín Zamora
Se conoció un nueva foto de Morena Rial desde la cárcel.

Se conoció una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y paralizó a todos: cómo luce actualmente

Por Agustín Zamora

Cabe recordar que Guido Icardi, quién también es hermano de Ivana, vive en España pero en estos días viajó a Buenos Aires por compromisos laborales. Por eso, aprovechó su estadía para conocer a sus sobrinas Francesca e Isabella.

Embed - ¿¿WHAT PASS??: LA FOTO DE GUIDO ICARDI, EL HERMANO DE MAURO, CON WANDA, MIGUELES Y MAXI LÓPEZ

Además de este encuentro familiar, el cuñado de la China Suárez no dudó en mostrarse muy cercano a Maxi López y a Martín Migueles. Esta historia de Instagram llamó la atención en las redes sociales ya que fue interpretada como una venganza de Maxi hacia Icardi.

Incluso muchos usuarios criticaron a Guido por haber mostrado públicamente la cara de sus sobrinas. “Ojalá tengas que pagar multa, es lo mínimo que te merecés, payaso”, le dijo una internauta.

En diálogo con Intrusos (América), se refirió a las denuncias públicas por violencia que la mediática difundió contra el delantero y fue contundente. “A mí me toca porque es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda. Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga actitudes violentas”, afirmó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por America TV (@americatv)

El familiar del delantero del Galatasaray también se refirió a los sentimientos que existieron en la pareja durante la década que estuvieron juntos. “Él la amaba a Wanda”, sostuvo, descartando los rumores que apuntaban a que la relación era una farsa.

Sobre el presente sentimental del jugador, mencionó su historia con la China Suárez. “Ahora es capítulo nuevo. No creo que se esté vengando; va desgastando la pareja con los años y aparece una nueva oportunidad”, cerró.

Guido Icardi
Guido Icardi habló sobre la relación que tuvo su hermano y Wanda Nara.

Guido Icardi habló sobre la relación que tuvo su hermano y Wanda Nara.

En la entrevista contó que desde los 13 años vive en Rosario y que, por haber pasado mucho tiempo en España, no había tenido la oportunidad de conocer a sus sobrinas Francesca e Isabella. Sin embargo, esa historia cambió en las últimas horas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hermano de Icardi salió a defenderlas acusaciones en su contra, aunque comentó no tener un vínculo cercano con el futbolista en la actualidad. 

Guido Icardi defendió a su hermano de las acusaciones contra Wanda: "No creo que llegue a levantarle la mano"

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara habría pagado 7 millones para estar junto a Bad Bunny. 

Wanda Nara en "la casita" de Bad Bunny: la cifra millonaria que habría pagado para participar del show

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara y Mauro Icardi seguirán casados un tiempo más.

¿Mauro Icardi quiere seguir casado con Wanda Nara?: no quiso acceder al divorcio

Por Agustín Zamora
Bad Bunny protagonizará una película dirigida por Residente. 

Todos anti-Trump: Bad Bunny actuará junto a Viggo Mortensen bajo dirección de Residente

Por Redacción Espectáculos