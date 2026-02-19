¿Qué hacían juntos Maxi López, Wanda Nara y el hermano de Mauro Icardi?: la foto que los delató

Maxi López se sacó una foto que podría desatar un escándalo familiar : posó junto a Guido , el hermano de Mauro Icardi . La postal fue publicada en Instagram por el propio familiar del delantero del Galatasaray y también aparecen Wanda Nara y Martín Migueles.

Cabe recordar que Guido Icardi, quién también es hermano de Ivana, vive en España pero en estos días viajó a Buenos Aires por compromisos laborales. Por eso, aprovechó su estadía para conocer a sus sobrinas Francesca e Isabella.

Además de este encuentro familiar, el cuñado de la China Suárez no dudó en mostrarse muy cercano a Maxi López y a Martín Migueles. Esta historia de Instagram llamó la atención en las redes sociales ya que fue interpretada como una venganza de Maxi hacia Icardi.

Embed - ¿¿WHAT PASS??: LA FOTO DE GUIDO ICARDI, EL HERMANO DE MAURO, CON WANDA, MIGUELES Y MAXI LÓPEZ

Incluso muchos usuarios criticaron a Guido por haber mostrado públicamente la cara de sus sobrinas. “Ojalá tengas que pagar multa, es lo mínimo que te merecés, payaso ”, le dijo una internauta.

Antes de la foto familiar, Guido había hablado sin filtro sobre el matrimonio entre su hermano y Wanda Nara . Aunque aclaró que se mantuvo al margen del vínculo, no dudó en sentar su posición sobre el conflicto que sigue escalando.

En diálogo con Intrusos (América), se refirió a las denuncias públicas por violencia que la mediática difundió contra el delantero y fue contundente. “A mí me toca porque es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda. Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga actitudes violentas”, afirmó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv)

El familiar del delantero del Galatasaray también se refirió a los sentimientos que existieron en la pareja durante la década que estuvieron juntos. “Él la amaba a Wanda”, sostuvo, descartando los rumores que apuntaban a que la relación era una farsa.

Sobre el presente sentimental del jugador, mencionó su historia con la China Suárez. “Ahora es capítulo nuevo. No creo que se esté vengando; va desgastando la pareja con los años y aparece una nueva oportunidad”, cerró.

Guido Icardi Guido Icardi habló sobre la relación que tuvo su hermano y Wanda Nara. web

En la entrevista contó que desde los 13 años vive en Rosario y que, por haber pasado mucho tiempo en España, no había tenido la oportunidad de conocer a sus sobrinas Francesca e Isabella. Sin embargo, esa historia cambió en las últimas horas.