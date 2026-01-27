Quemó a Maxi López y L-Gante: Wanda Nara sorprendió a todos en vivo con sus confesiones

La conductora aseguró que en el pasado ambos compartieron otra pareja además de ella.

Wanda Nara protagonizó un momento inesperado durante una llamada en vivo en un programa de streaming, la situación ocurrió este lunes en Sería Increíble (Olga), tuvo como protagonistas a L-Gante y Maxi López, se desarrolló en el marco de una charla distendida que derivó en varias confesiones personales.

Wanda Nara adelantó la ficción con Maxi López. Wanda Nara adelantó la ficción con Maxi López. gentileza Las confesiones de Wanda Nara El episodio comenzó cuando Maxi López se comunicó telefónicamente con el programa y decidió sumar a Wanda Nara a la conversación. En ese contexto, Nati Jota le preguntó si consideraba a L-Gante y a López como sus ex favoritos. La respuesta de Wanda rompió el clima liviano de inmediato. “Entre los dos me habrán cagad… con media Argentina”, lanzó sin rodeos, antes de profundizar en una revelación que nadie esperaba.

La historia de Maxi López por el cumpleaños de Wanda Nara. La historia de Maxi López por el cumpleaños de Wanda Nara. gentileza La conductora aseguró que ambos compartieron otra pareja además de ella. “Es morocha, y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”, afirmó, mientras en el estudio reinaba el desconcierto. Maxi López intentó desactivar la situación y respondió: “Yo creo que te estás confundiendo, que te llegó mal la información”. Sin embargo, Wanda insistió y agregó un dato más preciso: “Me llegó bárbara, una que empieza con N”.

Pese al tono filoso de sus comentarios, la empresaria aclaró que, en el caso del exfutbolista, el episodio habría ocurrido hace muchos años. “Los dos son muy tramposos, lo que pasa es que tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo”, sumó, aunque luego buscó bajar la tensión del momento. “No me quiero pelear con mis ex que somos reamigos y nos queremos todos un montón. Tienen muchas cosas en común, aunque parezcan el agua y el aceite”, concluyó, dejando en claro que mantiene un vínculo cordial con ambos.

La unión entre Maxi López y la conductora Más allá de la polémica televisiva, Wanda Nara y Maxi López volvieron a mostrarse unidos en un plano completamente distinto pocas horas después. Este domingo, su hijo Valentino cumplió 17 años y ambos le organizaron un festejo íntimo el sábado por la noche junto a amigos y familiares. El encuentro se realizó en un exclusivo restaurante de sushi ambientado como una cueva, y entre los invitados se destacó la presencia de Martín Migueles, un detalle que no pasó inadvertido.