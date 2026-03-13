Revelan qué dice realmente la famosa canción de "El Rey León": muchos fans quedaron decepcionados

La reconocida película de Disney tiene una canción introductoria que todos conocemos, y recientemente se reveló su verdadero significado. Qué dice la letra.

"El Rey León" (1994) es una de las películas animadas más famosas del mundo que marcó la infancia de millones de personas. Al momento de su lanzamiento, se convirtió en la película más taquillera del año y cosechó más fanáticos tras su emisión en las pantallas de Disney Channel.

La cinta no sólo tiene momentos icónicos, sino también se caracterizó por sus canciones originales y pegadizas que hasta la actualidad muchos fanáticos recuerdan y cantan a pulmón. Una de ellas es la reconocida canción "Circle Of Life" o "El Ciclo sin Fin" que escuchamos al principio de la cinta y que comienza con un canto en zulú, la lengua materna más hablada en África.

Muchos fanáticos la cantaron con pasión pensando que comprendían lo que decía ese fragmento, sin embargo se conoció el verdadero significado de la letra y más de uno quedó sorprendido y decepcionado. Por otro lado, los comentarios divertidos sobre esta canción no tardaron en copar las redes sociales.

Así se verían humanizados los animales de El Rey León La canción principal de "El Rey León" tiene un significado que pocos conocían Qué dice realmente la letra de "El Rey León" Durante una entrevista en el medio One54 Africa, el comediante y actor Learnmore Jonasi nacido en Zimbabue, fue consultado por esta icónica canción y reveló el verdadero significado. El artista cantó el conocido fragmento “Nants ingonyama bagithi baba. Sithi hu'ngonyama.” y tradujo la letra de manera literal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yeca (@dameyeca) "Significa, ¡mira, hay un león! ¡Oh por Dios!" explicó el comediante. Ante su respuestas, los entrevistadores soltaron una carcajada y quedaron sorprendidos ante la explicación del joven. "Eso no es lo que significa", refutó uno de los periodistas, a lo que el entrevistado reafirmó que era "exactamento eso lo que significaba"

La entrevista terminó entre risas al desubrir que el sentido real de esta icónica canción no era tan profundo o extenso como muchos fanáticos pensaban. "Circle Of Life" la icónica canción compuesta por Elton John La canción de apertura de "El Rey León" es una de las más conocidas, no sólo de la trilogía, sino de todas las películas animadas de Disney. Fue compuesta en 1994 por el músico británico Elton John y el compositor Hans Zimmer y escrita por Tim Rice. Embed - Tata Vega, Lebo M. - Ciclo Sin Fin (De "El Rey León"/Banda Sonora Original) Para darle un tono más cercano a la cultura africana, la canción comienza con una introducción en zulú y cantada por el músico Lebo M. "Circle Of Life" fue nominada a los premios Oscar en 1994 como Mejor Canción Original, y compitió con temas de la misma película como "Hakuna Matata" y "Esta noche es para amar", quien finalmente se consagró ganadora.