Tiene cuatro acordes, cambió la historia del rock en los 90 y fue elegida como la mejor canción de la década por Rolling Stone

La revista Rolling Stone coronó a "Smells Like Teen Spirit" de la banda de rock Nirvana como la mejor canción de los años 90 . El crítico Rob Sheffield fundamentó la elección basándose en el impacto emocional que Kurt Cobain logró con solo cuatro acordes económicos , superando a otros géneros dominantes de la época como el britpop y el hip hop.

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Rob Sheffield posicionó el tema de 1991 por encima de las 50 mejores canciones de la década. Esta decisión ratifica el lugar que la pieza ya ocupaba en el ranking general de los 500 mejores temas de la historia , donde alcanzó la novena posición absoluta .

La industria musical coincide en esta jerarquía global. Publicaciones británicas como Kerrang! y NME otorgaron reconocimientos similares, calificando al single como el mejor de todos los tiempos . VH1 también lo situó en la cima de las producciones más destacadas del último cuarto de siglo.

NME y MTV respaldaron la vigencia del himno en votaciones conjuntas de finales de siglo. Su capacidad para canalizar la frustración juvenil en un formato de éxito masivo alteró la lógica comercial de las discografías antes del cambio de milenio.

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Kurt Cobain diseñó el tema como un experimento pop inspirado en los Pixies

Kurt Cobain confesó que su intención original era componer la canción pop perfecta. Para lograrlo, tomó como referencia la estructura dinámica de la banda Pixies, buscando un equilibrio entre la agresividad del grunge de Seattle y la accesibilidad de las radios comerciales.

El título surgió de una anécdota doméstica cargada de ironía. Kathleen Hanna, integrante de la banda Bikini Kill, escribió con pintura en spray "Kurt smells like teen spirit" en la pared de la casa de Cobain. Él interpretó el mensaje como una proclama subversiva, ignorando que se refería a una marca de desodorante.

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La producción de Nevermind y su impacto en el rock

La producción de Butch Vig en el álbum Nevermind proyectó este sencillo hacia la cima de las listas mundiales. Krist Novoselic y Dave Grohl completaron la formación que ejecutó los cuatro acordes que Sheffield define como una bofetada directa al futuro de la música.

La composición desafió las normas establecidas sobre cuánta emoción cruda puede contener un solo de guitarra básico. El Rock and Roll Hall of Fame la incluyó en 1997 como una de las piezas fundamentales que moldearon el género para las décadas posteriores.

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Una estructura simple con una complejidad inesperada

Sheffield describe la obra como una fuerza que destruyó la complacencia de la audiencia frente a la política de lo inevitable. La canción logró capturar una complejidad inesperada mediante una estructura simple, demostrando que la técnica limitada no condiciona el alcance artístico.

El éxito del sencillo permitió que Nevermind desplazara a los álbumes de pop tradicional de los rankings mundiales, consolidando al grunge como el movimiento dominante del rock hasta el año 2000.