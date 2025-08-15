No se guardó nada: Wanda Nara le respondió a L-Gante luego de que la bloqueara en sus redes

La conductora y modelo también habló sobre su vida personal, los conflictos con Mauro Icardi y su reciente viaje a México.

Wanda Nara sigue en medio del escándalo por su separación de Mauro Icardi, sus vínculos sentimentales posteriores, los rumores que la relacionan con un jugador de Boca y sus posturas sobre la maternidad. Respondió también sobre por su relación con L-Gante, luego de que el cantante declarara que lo suyo fue “un amor pasajero”.

Wanda respondió: "Yo no me puedo hacer cargo por lo que digan los demás de mí. Elijo quedarme con el último mensaje". En el marco de su trabajo como conductora de un reality, viajó tres días a México sin la compañía de sus hijas, debido a la restricción judicial que les impide salir del país.

A su regreso, la prensa la esperaba en el aeropuerto de Ezeiza, donde dialogó con Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV), quien luego mostró la entrevista en el ciclo que conduce en Bondi Live. Allí, Wanda contó que su agenda laboral incluye más viajes en los próximos días: “La pasamos relindo. Viajo cada tres días y me faltan dos viajes más”.

Su vínculo actual con el cantante Recordó que compartió vacaciones con él en Europa y sostuvo que siguen siendo amigos. Sobre la decisión del músico de dejar de seguirla en redes, replicó: "Menos mal que estoy muy bien de autoestima, porque bajo del avión y dan ganas de pegarte un tiro. Lo quiero un montón, le deseo lo mejor, nunca me van a escuchar hablar mal de él". También negó haber intervenido en su vínculo con Tamara Báez: "Cuando lo conocí, él estaba con otra chica, no me metí en ninguna relación".

En otro momento, opinó sobre la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, donde aclaró que su hija y los hijos de Evangelina mantienen una estrecha amistad: “Creo que su hija en este momento está en mi casa, son muy amigos nuestros hijos. Ella eligió tomarlo de otra manera, en la intimidad y la acompañó”.