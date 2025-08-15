No se guardó nada: Wanda Nara le respondió a L-Gante luego de que la bloqueara en sus redes

Wanda Nara sigue en medio del escándalo por su separación de Mauro Icardi, sus vínculos sentimentales posteriores, los rumores que la relacionan con un jugador de Boca y sus posturas sobre la maternidad. Respondió también sobre por su relación con L-Gante, luego de que el cantante declarara que lo suyo fue “un amor pasajero”.
Wanda Nara
Wanda Nara volverá a Turquía con L- Gante por temas laborales.
Su drástico final con L-Gante
Wanda respondió: “Yo no me puedo hacer cargo por lo que digan los demás de mí. Elijo quedarme con el último mensaje”. En el marco de su trabajo como conductora de un reality, viajó tres días a México sin la compañía de sus hijas, debido a la restricción judicial que les impide salir del país.
A su regreso, la prensa la esperaba en el aeropuerto de Ezeiza, donde dialogó con Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV), quien luego mostró la entrevista en el ciclo que conduce en Bondi Live. Allí, Wanda contó que su agenda laboral incluye más viajes en los próximos días: “La pasamos relindo. Viajo cada tres días y me faltan dos viajes más”.
Su vínculo actual con el cantante
Recordó que compartió vacaciones con él en Europa y sostuvo que siguen siendo amigos. Sobre la decisión del músico de dejar de seguirla en redes, replicó: “Menos mal que estoy muy bien de autoestima, porque bajo del avión y dan ganas de pegarte un tiro. Lo quiero un montón, le deseo lo mejor, nunca me van a escuchar hablar mal de él”. También negó haber intervenido en su vínculo con Tamara Báez: “Cuando lo conocí, él estaba con otra chica, no me metí en ninguna relación”.
En otro momento, opinó sobre la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, donde aclaró que su hija y los hijos de Evangelina mantienen una estrecha amistad: “Creo que su hija en este momento está en mi casa, son muy amigos nuestros hijos. Ella eligió tomarlo de otra manera, en la intimidad y la acompañó”.
L-Gante / Wanda Nara
Imágenes del videoclip de la canción de L-Gante.
El conflicto que rodea a sus hijas
Sobre el conflicto con la obra social que le negó cobertura a sus hijos, afirmó que resolvió la situación pagando los estudios médicos: “Mis hijos tienen una mamá que trabaja. Cuando uno tiene los recursos, se soluciona más rápido”. En cuanto a los bienes que quedaron en poder de Icardi en Europa, lamentó no haber recibido objetos personales, como la copa que ganó en Ballando con le Stelle en 2023, pero lo relativizó: “No tendrás la copa, pero quién te quita el orgullo de como argentina haberle ganado”.
El punto más delicado es la restitución internacional que Icardi solicitó para que sus hijas regresen a Estambul. Wanda descartó temer perder su custodia: “Están totalmente adaptadas. Es el segundo año que van a un colegio en Argentina. Están todos los hermanitos juntos y así seguirán”. Explicó que el permiso de salida es recíproco y que, si se levanta la restricción, Icardi podrá visitarlas: “Mis hijas van a ir cuando él me permita que viajen. Ofrecí más de veinte destinos para que puedan ver a su papá. Hay uno a veinte minutos de Turquía, pero no aceptó”.