Cómo es la miniserie coreana que cautiva en Netflix: romance, abogados y polémica

Con un vínculo amoroso que hace ruido por la diferencia de edad entre un jefe y su trabajadora, la producción oriental está entre lo más visto en Argentina.

El sinuoso camino del derecho el drama coreano que fusiona romance y leyes.

"El sinuoso camino del derecho" el drama coreano que fusiona romance y leyes.

Con una temporada corta y capítulos intensos, "El sinuoso camino del derecho" logró captar la atención del público gracias a un guion sólido, actuaciones convincentes y el atractivo particular de las producciones coreanas: esa mezcla de tensión dramática, romance contenido y giros inesperados.

Sinopsis de "El sinuoso camino del derecho", miniserie coreana en Netflix

Kang Hyo-min es una joven abogada que tras una carrera académica brillante obtiene su primer puesto profesional en el prestigioso bufete Yullim. Tiene un gran sentido de la justicia y muestra mucha seguridad en sí misma y sus capacidades, aunque puede ser algo torpe en la vida social.

Embed - El sinuoso camino del derecho | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Con cada caso, se convertirá en una abogada completa y de pleno derecho con la guía de su superior, Seok-hoon, quien es conocido por su enorme talento pero que por alguna razón se muestra frío y distante con los demás. Entre la joven aspirante y su guía nacerá el amor.

La miniserie también destaca por la manera en que refleja la realidad social de Corea del Sur y la influencia de la política y los grandes poderes económicos sobre la justicia. Un retrato que, pese a la distancia cultural, resuena con la audiencia global.

La polémica por la diferencia de edad de los protagonistas

La relación entre los protagonistas de “El sinuoso camino del derecho" no pasó desapercibida entre los fanáticos. El detalle que generó más polémica fue la diferencia de edad entre los actores: Lee Jin-wook tiene 43 años y Jung Chaeyeon 27, lo que marca una distancia de más de 16 años.

Jung Chae-yeon y Lee Jin-wook

Jung Chae-yeon y Lee Jin-wook

Aunque la producción ya había adelantado que habría un matiz romántico en la trama, muchos seguidores recién lo notaron cuando las escenas empezaron a sugerir una atracción entre los personajes Yoon Seok-hoon y Kang Hyo-min.

Las críticas en redes sociales no tardaron en llegar. Algunos usuarios señalaron que la diferencia de edad resulta problemática, mientras que otros cuestionaron la credibilidad de que una joven abogada se interese sentimentalmente en su jefe. También hubo quienes consideraron que este romance era innecesario y hasta forzado para un drama legal.

