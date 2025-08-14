Campesino pobre ganó la lotería, pero encontró el cartón destruido: juicio, documental y respuesta oficial

La empresa chilena Kino emitió un comunicado en respuesta al documental Millonario, que Netflix estrenará el próximo 28 de agosto y que relata la historia de Javier Zapata.

La empresa chilena Kino emitió un comunicado en respuesta al documental Millonario, que Netflix estrenará el próximo 28 de agosto y que relata la historia de Javier Zapata, un hombre que en 2018 afirmó haber ganado un premio de $2.400 millones en el sorteo N.º 2.049, pero que hasta hoy mantiene una disputa legal con Lotería.

Según informó la compañía, en ese sorteo “dos personas: Javier Zapata y José Rivera, intentaron cobrar el mismo premio correspondiente a una única combinación ganadora vendida. Ambos interpusieron demandas que se juntaron en un mismo proceso judicial”.

Kino precisó que “en primera instancia, el tribunal rechazó ambas acciones por falta de elementos de seguridad y validez en los cartones presentados. El caso sigue en la Corte de Apelaciones” y que “el cartón mostrado en el documental es el presentado por el señor Zapata, severamente deteriorado, lo que impidió su validación técnica y documental”.

En su comunicado, la empresa recalcó que colabora con la Justicia y confía en que se adopte una "decisión justa, clara y transparente" para cerrar el caso.

El documental, dirigido por los hermanos José y Felipe Isla, cuenta la historia de Zapata, un humilde campesino del sur de Chile cuya vida cambia cuando asegura haber ganado la lotería más grande del país. Sin embargo, su alegría se transforma en angustia al descubrir que el boleto está completamente estropeado, iniciando una odisea personal y judicial para reclamar el premio.

Cabe recordar que, en una resolución previa, el Tercer Juzgado Civil de Concepción desestimó la demanda de Zapata contra Lotería por falta de pruebas.