Spin off de El Marginal: María Becerra reaccionó a la escena que protagonizó junto a Valentina Zenere

En El Barro, la nueva serie de Sebastián Ortega que funciona como spin-off de El Marginal, ya se encuentra disponible y se posiciona como una de las ficciones argentinas más importantes del año. María Becerra, quien debuta actoralmente con el estreno , se volvió viral debido a una escena clave de la historia.

La trama se centra en una prisión de mujeres y tiene a Valentina Zenere y Ana Garibaldi como protagonistas principales. La serie se estrenó en Netflix y en su primer día se convirtió en la más vista, generando reacciones de entusiasmo tanto en el equipo como en la audiencia argentina.

María Becerra interpreta a una reclusa que se dedica a la pornografía dentro de la cárcel y decide incluir a Marina, el personaje de Zenere, en uno de sus proyectos. Esto derivó en una escena de alto voltaje en la que ambas actrices deben besarse.

Al ver la toma final, Becerra y Zenere compartieron sus impresiones sobre cómo fue grabar ese momento y la reacción al material editado. María, con timidez y emoción, comentó mientras miraba la tablet: “No me, no, no, verme así vestida. Dios mío, no”, refiriéndose al vestuario compuesto por un top de red verde flúor y mini pollera plateada.

Zenere, por su parte, vestida con un corpiño rosa con plumas, expresó entre risas: “ Esta cagada hasta las patas, pobre ”, describiendo lo que su personaje sentía durante la escena.

Durante la reproducción, ambas se rieron, y Becerra incluso se tapó el rostro con la tablet mientras gritaba: “Dios”. Zenere comentó de manera tímida: “Tomá para vos, televidente. Es un besito igual, está bien”. La cantante, más directa, añadió: “¿Hasta ahí? Me dejaste con ganas. Es fuertísimo, cuando estás ahí interpretándolo es normal, que sé yo, me la estoy comiendo, pero verla, ay Dios”.

Ambas destacaron la importancia del acompañamiento profesional durante la grabación. Zenere, con experiencia en escenas de intimidad, explicó que siempre contaron con la guía de una coach que orientó cada detalle. Becerra, en cambio, se enfrentaba a su primer desafío actoral y a la primera escena íntima en pantalla. A pesar de la novedad, señaló: “No me sentí rara ni incómoda ni nada en ningún momento” y cerró entre risas: “Pensar que todo el mundo la va a ver”.

El impacto en redes sociales

El impacto del estreno fue inmediato. La serie se posicionó como la más vista de la plataforma desde el primer día y el equipo celebró la recepción positiva del público. La combinación de un relato carcelario intenso, actuaciones destacadas y escenas que captaron la atención de los espectadores contribuyó a que En El Barro consolidara su relevancia en el panorama de la ficción nacional.

La producción, además de continuar la narrativa de El Marginal, amplía la exploración de historias desde la perspectiva femenina y combina dramatismo con momentos de alto impacto visual y emocional. La experiencia de Becerra refleja cómo nuevos talentos pueden insertarse en proyectos de gran exposición.