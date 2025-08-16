16 de agosto de 2025 - 20:19

Falleció el reconocido actor Alberto Martín a los 81 años

El artista participó en reconocidas series de la televisión nacional, entre ellas “Su comedia favorita”, “Gutierritos” y “Los hijos de López”.

El reconocido actor Alberto Martín, de dilatada trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció este sábado en esta ciudad, según confirmó el productor Carlos Rottemberg, a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”, expresó el mensaje de despedida de Rottemberg, en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/multiteatro/status/1956836330354135377&partner=&hide_thread=false

Martín, cuyo nombre real era Luis Alberto Di Feo, había tenido sus últimas apariciones en el programa ‘Mañanísima’, que conducía Carmen Barbieri, y que se emitía por Canal 13 hasta el año pasado.

El actor, nacido en San Martín y fanático hincha de Racing, demostró desde muy joven su inclinación por el arte. A los seis años debutó en el cine con la película La muerte está mintiendo (1950), iniciando una carrera que se prolongaría por más de siete décadas.

Durante los años ’60, ’70 y ’80 se convirtió en un rostro familiar de la televisión argentina, participando en ciclos emblemáticos como Su comedia favorita (1965), Alta Comedia (1972), Gutierritos (1975), Los hijos de López (1979-1980), Tato, la leyenda continúa (1991) y Amas de casa desesperadas (2006), entre otros.

En paralelo, desarrolló una carrera prolífica en el cine con títulos como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977) y ¡Qué linda es mi familia! (1980), que lo posicionaron como una figura versátil en la pantalla grande.

Asimismo, el teatro fue otro de los espacios donde Martín brilló, destacándose en obras como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York. Su capacidad para transitar con naturalidad entre el drama y la comedia lo convirtió en un intérprete muy valorado por el público y la crítica.

Con su partida, el espectáculo argentino pierde a uno de sus referentes más queridos. Su talento, carisma y legado artístico dejan una marca imborrable en la cultura nacional.

