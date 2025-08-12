María Becerra rompió otro récord: en cuántas horas agotó las entradas de su nuevo show

María Becerra protagonizará el espectáculo más grande en la historia del estadio Mâs Monumental, al convertirse en la primera artista en ofrecer un show en formato 360° en ese escenario. La propuesta, diseñada para que el público viva una experiencia inmersiva desde cualquier ubicación, agotó las 85.000 entradas en apenas tres horas, un nuevo hito para la música en Argentina.
La cantante, que ya había hecho historia con dos presentaciones sold out en River Plate en 2024, sumará así su tercer recital en el estadio, algo inédito para una artista femenina.
La producción del show de María Becerra
La producción dispondrá el escenario en el centro del campo, con un diseño que permitirá una conexión total con la audiencia desde todos los ángulos. El concierto marcará el regreso de Becerra al país en el tramo final de su carrera ascendente, con una puesta técnica de nivel internacional y un repertorio que incluirá tanto sus mayores éxitos como material inédito.
Actualmente la cantante supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en YouTube y acumula más de 12.000 millones de reproducciones en sus videoclips. Durante 2024, participó en la celebración de Año Nuevo en Times Square, fue jurado y número de cierre en el Festival de Viña del Mar, y se convirtió en la primera mujer en presentarse en River Plate con dos fechas agotadas.
Su trayectoria en el último año
Su #Tour24 incluyó más de 50 presentaciones en América, Europa y Estados Unidos. También actuó en la final de la Queens & Kings League en Madrid, se presentó en Coachella invitada por J Balvin, y lanzó “Imán”, un tema pop con influencias del sonido de Estocolmo.
En la segunda mitad de 2024, encendió las luces del Empire State Building en el 80 aniversario de Hola USA, colaboró con Yandel en “Sexo Es La Moda” y estrenó “Agora”. Fue nominada a los Latin Grammys por “Corazón Vacío” y presentó una versión bilingüe de “Jingle Bell Rock”. Ya en 2025, lanzó “Tatu” durante la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, “Ramen Para Dos” junto a Paulo Londra —introduciendo a su alter ego Shanina— y “Infinitos como el mar”, donde continuaba su universo conceptual.