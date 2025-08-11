11 de agosto de 2025 - 12:22

Link de entradas para María Becerra en River 2025: precios y todos los detalles del show

"La nena de Argentina" hará su tercer show en el estadio Monumental y las entradas saldrán a la venta esta semana. Cómo adquirir los tickets y los precios.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde también compartió imágenes promocionales y un fragmento de su canción “Infinito como el mar”. “Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental”, escribió “La Nena de Argentina” junto al video.

Cuándo salen a la venta las entradas para el show de María Becerra

El recital tendrá capacidad para 85 mil personas, y las entradas se pondrán a la venta con una preventa exclusiva para clientes del banco BBVA. Este beneficio comenzará el lunes 11 de agosto a las 13 horas y permitirá acceder a seis cuotas sin interés.

La venta general se habilitará al día siguiente, el martes 12 de agosto, también desde las 13 horas. En esta etapa se aceptarán otros medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales VISA, American Express, Mastercard y Cabal.

Cómo adquirir los tickets para el River de María Becerra

  1. ingresar con usuario y contraseña en el sitio de AllAccess: https://www.allaccess.com.ar
  2. buscar el evento “María Becerra River 360”
  3. seleccionar el tipo y cantidad de entradas
  4. elegir el método de pago
  5. Durante la preventa, solo se aceptarán tarjetas del BBVA
  6. Finalizada la operación, AllAccess te enviará un correo con la confirmación de pago.

La compra deberá ser verificada

Tras completar la compra, el sistema enviará un correo de confirmación. Luego habrá que validar la operación ingresando un código de seis dígitos que figura en el consumo de la tarjeta utilizada. Este dato puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el home banking.

El plazo para realizar la validación será de 10 días desde la compra y se podrá hacer hasta cinco días antes del show. Si no se cumple con este paso, la operación quedará cancelada.

Precios de las entradas para el show de María Becerra

  • Platea Sívori o Centenario Alta $55.000
  • San Martín o Belgrano Alta Lateral $60.000
  • Campo General $65.000
  • San Martín o Belgrano Alta Central $75.000
  • Media Lateral $80.000
  • Baja Lateral o Sívori/Centenario Media Numerada $90.000
  • Media Central $95.000
  • Inferior Lateral $105.000
  • Baja Central $115.000
  • Inferior Central $125.000
  • Pits $300.000
