Link de entradas para María Becerra en River 2025: precios y todos los detalles del show

María Becerra sumará un nuevo capítulo en su carrera musical con un nuevo show en el estadio Monumental . La cantante anunció que el 12 de diciembre ofrecerá su tercer River en el escenario de Núñez, con un formato 360° que promete una experiencia distinta para sus seguidores.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram , donde también compartió imágenes promocionales y un fragmento de su canción “Infinito como el mar”. “ Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental ”, escribió “La Nena de Argentina” junto al video.

El recital tendrá capacidad para 85 mil personas , y las entradas se pondrán a la venta con una preventa exclusiva para clientes del banco BBVA . Este beneficio comenzará el lunes 11 de agosto a las 13 horas y permitirá acceder a seis cuotas sin interés.

La venta general se habilitará al día siguiente, el martes 12 de agosto, también desde las 13 horas. En esta etapa se aceptarán otros medios de pago , incluyendo tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales VISA, American Express, Mastercard y Cabal.

La compra deberá ser verificada

Tras completar la compra, el sistema enviará un correo de confirmación. Luego habrá que validar la operación ingresando un código de seis dígitos que figura en el consumo de la tarjeta utilizada. Este dato puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el home banking.

El plazo para realizar la validación será de 10 días desde la compra y se podrá hacer hasta cinco días antes del show. Si no se cumple con este paso, la operación quedará cancelada.

Precios de las entradas para el show de María Becerra