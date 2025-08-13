"En el barro" llega a Netflix este jueves: todo lo que hay que saber de la serie spin off de "El Marginal"

Netflix vuelve a abrir las puertas del universo más brutal y adictivo que dio la ficción argentina recientemente. Después de cinco temporadas en las que " El Marginal " se volvió un fenómeno no solo nacional, sino global, Sebastián Ortega cambia el pabellón masculino por un territorio igual de feroz: la cárcel de mujeres.

Se ve en 3 capítulos la docuserie de Netflix que abrió nuevas pistas sobre una desaparición sin resolver en un crucero

"En el barro", el spin-off de la serie , aterriza este jueves 14 de agosto con una temporada de ocho episodios y los sentimientos a flor de piel: el detalle de que la "Locomotora" Oliveras, recientemente fallecida, haya debutado con un papel en esta serie no hace más que sumarle mística a una producción que, de por sí, era ya una de las más esperadas del año.

El regreso de viejos fantasmas se mezcla con nuevas figuras de alto voltaje. Ana Garibaldi vuelve como Gladys, la esposa de Mario Borges, esta vez liderando su propia historia entre rejas. Valentina Zenere (sí: quien viene del universo de "Casi ángeles" y ya vimos interpretando a Nahir Galarza), Carolina Ramírez, la inconmensurable Rita Cortese, Lorena Vega, La Zurda, Ana Rujas, Gerardo Romano (otra vez como el maquiavélico Sergio Antín), Jorge Lorenzo y Marcelo Subiotto (quien viene de un pico de popularidad por "El Eternauta") completan un elenco que destila talento.

A esa lista se suma el debut actoral de María Becerra —y sí, hay rumores de que pondrá voz a la banda sonora— y, decíamos, la participación de la “Locomotora” Oliveras, quien poco antes de su muerte, ocurrida el pasado 28 de julio por un ACV, manifestaba su emoción por este reto.

La historia arranca en el camino hacia La Quebrada. Gladys y un grupo de condenadas enfrentan una situación límite que las marca para siempre. A partir de ahí, el relato sigue su transformación: “'En el barro' relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes ‘tribus’ que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en ‘Las embarradas’”, adelanta la sinopsis oficial.

image

Pero la supervivencia no será solo a los golpes: el tráiler revela un negocio clandestino de contenido erótico online manejado desde adentro. Zenere parece ser el rostro más visible del emprendimiento, con Becerra metida de lleno en el juego. Entre tanto, Gladys tendrá que navegar el peso simbólico y real del apellido Borges en un lugar que no perdona la debilidad.

El rodaje se hizo en Ensenada, con escenas en el Puente Levadizo de Isla Santiago y el camino a la isla. Netflix todavía no confirma si habrá segunda temporada, pero el ambiente huele a franquicia en expansión.

El recuerdo de Alejandra Locomotora Oliveras

El papel de la Locomotora Oliveras promete ser un punto de impacto emocional. La propia campeona mundial lo anunció en redes poco antes de morir: “Este 14 de agosto se estrena la serie por Netflix: ‘En el barro’ (cárcel de mujeres), la continuación de 'El Marginal'!! Mucha acción! Muchas piñas!! Imperdible!!!!”.

image

En el programa de Juana Viale, dio pistas de su personaje: “No es chorra ni narco, actuó en defensa propia. Maté a un hombre, a mi marido, pero como un acto de justicia. Cuando vean la serie me van a entender”.

Aceptó el papel solo después de conectar con la historia personal de su personaje. A los 14 años, Oliveras fue víctima de violencia de género, un infierno que comenzó con un embarazo adolescente y se prolongó después del nacimiento de su hijo. Su última aparición en pantalla, golpeando una bolsa de boxeo en el tráiler, ya es un símbolo: la despedida de una luchadora que nunca dejó de pelear, adentro o afuera del ring.