Netflix: la impactante película basada en la vida real de un marine que dura 100 minutos

Una película de 2022 , basada en hechos reales, se impuso e ntre las más vistas de Netflix . Se trata de “ Quiebre ”, un intenso thriller dramático que sigue la historia de Brian Brown-Easley , un veterano de la Marina de los Estados Unidos que enfrenta problemas de salud mental y una grave crisis económica.

La trama sigue a Brian, interpretado por John Boyega, en un momento límite, cuando el Departamento de Asuntos de Veteranos le niega el apoyo económico que necesita. Sin alternativas y al borde de la bancarrota, decide tomar una medida desesperada: entra a un banco en Marietta, Georgia, y retiene a varios empleados como rehenes.

Sin embargo, lejos de lo que podría suponerse, no intenta robar el banco. Brian no persigue dinero, sino algo mucho más profundo: ser escuchado. Su meta es captar la atención de los medios y del gobierno para denunciar la negligencia institucional que padecen miles de veteranos como él.

Desde ese instante, la tensión crece con cada minuto de la negociación con la policía. La película denuncia las fallas en el sistema de asistencia a veteranos de guerra en Estados Unidos.

Brian Brown-Easley, el trágico protagonista y su historia real (con spoilers)

El hombre era Brian Brown-Easley, de 33 años, un exmarine estadounidense que había lidiado con problemas de salud mental tras sus despliegues en Kuwait e Irak. Cuando sus pagos por discapacidad fueron suspendidos de forma inesperada, tomó la desesperada decisión de asaltar un banco para reclamar los 892 dólares que necesitaba para cubrir el alquiler y la manutención de sus hijos.

Brown-Easley no contaba con explosivos y dejó en claro que no tenía intención de lastimar a nadie. Sin embargo, luego de un enfrentamiento que se extendió por tres horas, un francotirador lo mató de un disparo en la cabeza.