Dolores Fonzi se consagró en los premios Goya y apuntó contra Javier Milei: qué dijo del presidente

En una noche marcada por la reivindicación política y el reconocimiento al cine regional, Dolores Fonzi se alzó con el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana por "Belén" .

Durante la ceremonia celebrada en Barcelona, la actriz y también directora cumplió con la advertencia que había lanzado horas antes en la alfombra roja y utilizó el escenario para pronunciar un discurso cargado de advertencias sociales y políticas sobre el presente de su país y el contexto global.

La cineasta comenzó su intervención vinculando el arte con la realidad humanitaria al afirmar que “Somos las películas que hacemos. Y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde, ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los inmigrantes en los Estados Unidos, y esa película no somos nosotros, no somos la humanidad”.

Sus palabras, recibidas con aplausos, continuaron con una interpelación directa a los presentes sobre el avance de ciertos sectores políticos. “Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así. Yo vengo del futuro, vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua… Que no les pase a ustedes”, concluyó antes de agradecer el honor del galardón.

La victoria de "Belén" representa el vigésimo Goya para la cinematografía argentina en cuarenta años de historia del premio.

La película se basa en el libro "Somos Belén", de Ana Correa, y reconstruye el caso real de una joven tucumana que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. El filme resuena con el activismo de la propia Fonzi, quien integró el movimiento de mujeres que impulsó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, aprobada finalmente en 2020.

La postura de la directora argentina encontró eco en otras figuras internacionales de la gala. Susan Sarandon, quien recibió el Goya de Honor, lució una pegatina en favor de Palestina y elogió la “lucidez moral” de los artistas españoles en sus intervenciones. En una ceremonia donde se mencionó repetidamente la situación en Irán y Gaza, Sarandon se sumó a la corriente reivindicativa que atravesó toda la jornada.

Embed - Belén - Tráiler Oficial

Por otro lado, el resto de la delegación argentina tuvo una suerte dispar en las categorías competitivas. Juan Minujín, quien aspiraba al premio como mejor intérprete de reparto por su trabajo en "Los domingos", se retiró con las manos vacías tras el triunfo de Álvaro Cervantes. Del mismo modo, el guionista cordobés Santiago Fillol, nominado junto a Oliver Laxe por el libreto original de "Sirât", no logró imponerse en su rubro, que quedó en manos de Alauda Ruiz de Azúa.

Con este nuevo hito, "Belén" consolida un exitoso recorrido internacional que incluye otros cinco premios, entre ellos el reconocimiento a Camila Plaate en el Festival de San Sebastián.

Dónde se puede ver la película

Tras haber convocado a más de 135.000 espectadores en las salas argentinas desde su estreno el pasado septiembre, la película se encuentra actualmente disponible para el público global a través de la plataforma Amazon Prime Video.