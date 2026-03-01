1 de marzo de 2026 - 20:37

Dolores Fonzi se consagró en los premios Goya y apuntó contra Javier Milei: qué dijo del presidente

"Belén", el filme dirigido por Dolores Fonzi, fue elegida como Mejor Película Internacional en estos premios. Su encendido discurso contra la derecha fue ovacionado.

fonzi
Por Redacción

En una noche marcada por la reivindicación política y el reconocimiento al cine regional, Dolores Fonzi se alzó con el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana por "Belén".

Leé además

margaret atwood elogio belen, la pelicula de dolores fonzi que representara a la argentina en los oscar

Margaret Atwood elogió "Belén", la película de Dolores Fonzi que representará a la Argentina en los Oscar

Por Redacción Espectáculos
Tocan a una, tocan a todas: el apoyo de Actrices Argentinas a Dolores Fonzi

Una experiencia trágica: el duro testimonio de Dolores Fonzi sobre su proceso de terapia

Por Redacción Espectáculos

Durante la ceremonia celebrada en Barcelona, la actriz y también directora cumplió con la advertencia que había lanzado horas antes en la alfombra roja y utilizó el escenario para pronunciar un discurso cargado de advertencias sociales y políticas sobre el presente de su país y el contexto global.

El discurso de Dolores Fonzi

La cineasta comenzó su intervención vinculando el arte con la realidad humanitaria al afirmar que “Somos las películas que hacemos. Y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde, ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los inmigrantes en los Estados Unidos, y esa película no somos nosotros, no somos la humanidad”.

Sus palabras, recibidas con aplausos, continuaron con una interpelación directa a los presentes sobre el avance de ciertos sectores políticos. “Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así. Yo vengo del futuro, vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua… Que no les pase a ustedes”, concluyó antes de agradecer el honor del galardón.

Embed - El encendido discurso de DOLORES FONZI al ganar el GOYA por BELÉN

La victoria de "Belén" representa el vigésimo Goya para la cinematografía argentina en cuarenta años de historia del premio.

La película se basa en el libro "Somos Belén", de Ana Correa, y reconstruye el caso real de una joven tucumana que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. El filme resuena con el activismo de la propia Fonzi, quien integró el movimiento de mujeres que impulsó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, aprobada finalmente en 2020.

La postura de la directora argentina encontró eco en otras figuras internacionales de la gala. Susan Sarandon, quien recibió el Goya de Honor, lució una pegatina en favor de Palestina y elogió la “lucidez moral” de los artistas españoles en sus intervenciones. En una ceremonia donde se mencionó repetidamente la situación en Irán y Gaza, Sarandon se sumó a la corriente reivindicativa que atravesó toda la jornada.

Embed - Belén - Tráiler Oficial

Por otro lado, el resto de la delegación argentina tuvo una suerte dispar en las categorías competitivas. Juan Minujín, quien aspiraba al premio como mejor intérprete de reparto por su trabajo en "Los domingos", se retiró con las manos vacías tras el triunfo de Álvaro Cervantes. Del mismo modo, el guionista cordobés Santiago Fillol, nominado junto a Oliver Laxe por el libreto original de "Sirât", no logró imponerse en su rubro, que quedó en manos de Alauda Ruiz de Azúa.

Con este nuevo hito, "Belén" consolida un exitoso recorrido internacional que incluye otros cinco premios, entre ellos el reconocimiento a Camila Plaate en el Festival de San Sebastián.

Dónde se puede ver la película

Tras haber convocado a más de 135.000 espectadores en las salas argentinas desde su estreno el pasado septiembre, la película se encuentra actualmente disponible para el público global a través de la plataforma Amazon Prime Video.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

belen de dolores fonzi quedo en la lista corta del oscar: por que es casi seguro que sea nominada

"Belén" de Dolores Fonzi quedó en la lista corta del Oscar: por qué es casi seguro que sea nominada

Por Redacción Espectáculos
Natalie Portman dejó la rivalidad atrás y elogió la película de Dolores Fonzi. 

Natalie Portman elogió a la película Belén y las redes recordaron su enfrentamiento con Dolores Fonzi

Por Redacción Espectáculos
Pedro Pascal revolucionó la web bailando con una mujer.

¿Nace un nuevo romance?: aseguran que Pedro Pascal estaría en pareja con un director de cine argentino

Por Redacción Espectáculos
Mamma Mia

Netflix estrenó este clásico musical y ya es una de las películas más vistas del momento

Por Marianela Panelo