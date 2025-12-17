"Belén" de Dolores Fonzi quedó en la lista corta del Oscar: por qué es casi seguro que sea nominada

Tal como se anticipaba en el ambiente cinematográfico, "Belén" , la película protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi , superó el primer gran filtro de la Academia de Hollywood y quedó oficialmente preseleccionada para competir por el Oscar a la mejor película internacional.

La confirmación llegó este martes 16 de diciembre, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer sus tradicionales shortlists: doce listas que reducen la cantidad de títulos en carrera en distintas categorías. En el rubro de mejor película internacional, el recorte fue significativo: de los 86 filmes que habían sido aceptados inicialmente por AMPAS, solo 15 continúan en competencia rumbo a las nominaciones definitivas.

El proceso de selección responde a criterios específicos. Para la Academia, un largometraje internacional es toda película de más de 40 minutos producida fuera de los Estados Unidos y con diálogos mayoritariamente en un idioma distinto del inglés. En esta instancia preliminar, pueden votar miembros de todas las ramas de la Academia, siempre que cumplan con el requisito mínimo de visualización de la categoría.

Las películas fueron distribuidas en siete grupos de votantes, cada uno integrado por entre 12 y 13 títulos. La conformación de esos grupos busca garantizar diversidad geográfica, de género y de duración de las obras. Para que el voto sea válido, cada integrante debe ver la totalidad de las películas asignadas a su grupo. Esta primera ronda de votación se desarrolló entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre.

Además del avance de "Belén", hubo otra presencia argentina destacada en las listas preliminares. En la categoría de efectos visuales, "Wicked: Por siempre" también superó el corte inicial. El filme cuenta con la supervisión del argentino Pablo Helman, una figura clave en el rubro a nivel internacional.

La votación que concluyó el 12 de diciembre definió las shortlists de doce categorías: cortometraje documental, largometraje documental, película internacional, maquillaje y peluquería, banda sonora original, canción original, sonido, efectos visuales, cortometraje de animación y cortometraje de acción real. A esto se suman dos novedades: la preselección en dirección de fotografía, que por primera vez utilizará un sistema de nominación en dos pasos, y la categoría de mejor reparto, que debutará en la próxima edición de los premios.

El próximo hito será el jueves 22 de enero de 2026, cuando la Academia anuncie las nominaciones finales y se conozcan las cinco películas que competirán por el Oscar a la mejor película internacional.

Un pronóstico optimista

Los antecedentes invitan al optimismo. Cada vez que una producción argentina logró ingresar en el shortlist de esta categoría, terminó alcanzando la nominación final. Ocurrió con "Relatos salvajes", de Damián Szifron, en 2015, y volvió a suceder con "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, en 2022. Aquella noche, Mitre asistió a la ceremonia acompañado por Dolores Fonzi, protagonista y directora de "Belén", en una imagen que hoy parece resonar como un presagio.

Sin embargo, la competencia de esta edición se presenta especialmente exigente. Entre las principales favoritas aparecen "Fue solo un accidente", del iraní Jafar Panahi —ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes y enviada por Francia—; "Valor sentimental", de Joachim Trier, representante de Noruega y ganadora del Grand Prix en Cannes; y la brasileña "El agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, que se llevó dos premios en el festival francés: mejor dirección y mejor actor protagónico para Wagner Moura. Varias de estas producciones, además, suenan con fuerza para colarse también entre las candidatas al Oscar a mejor película, sin distinción de idioma.

Junto a "Belén" y las ya mencionadas, las otras películas que siguen en carrera dentro del shortlist de mejor película internacional son: "Sound of Falling" (Alemania), "Homebound" (India), "The President’s Cake" (Irak), "Kokuho" (Japón), "All That’s Left of You" (Jordania), "Palestine 36" (Palestina), "No Other Choice" (Corea del Sur), "Sirât" (España), "Late Shift" (Suiza), "Left-Handed Girl" (Taiwán) y "The Voice of Hind Rajab" (Túnez).

La ceremonia número 98 de los premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood.