Angelina Jolie mostró la cicatriz de su mastectomía para impulsar la prevención del cáncer de mama

La actriz visibiliza su experiencia personal tras la mastectomía realizada en 2013, destacando la importancia de que las mujeres tomen decisiones sobre su bienestar.

La actriz Angelina Jolie decidió mostrar por primera vez la cicatriz de su mastectomía preventiva en una entrevista exclusiva con la versión francesa de la revista TIME. Jolie considera este gesto como un símbolo de esperanza, enfocado en impulsar el acceso a la información y la prevención del cáncer de mama, la enfermedad más frecuente y mortal entre las mujeres.

La actriz destacó la importancia de crear comunidad entre mujeres que atraviesan situaciones difíciles. Al respecto de su decisión de mostrar las marcas de la cirugía, explicó: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo” y quiso sumarse a ese gesto colectivo. Este acto busca reforzar la sororidad y el apoyo entre mujeres que han pasado por experiencias similares.

Angelina Jolie La actriz mostró su cicatriz de su mastectomía El testimonio de Jolie sobre su decisión de someterse a la mastectomía preventiva en 2013 ya había generado un impacto significativo conocido como el "Efecto Angelina". Según datos de TIME France, la publicación de su experiencia se tradujo en un aumento del 20% en los diagnósticos de cáncer de mama en Francia. Jolie afirmó que, cuando compartió su experiencia inicialmente, lo hizo para alentar a otras mujeres a tomar decisiones informadas.

Énfasis en la salud Jolie aprovecha su visibilidad para reivindicar la autonomía de las mujeres en el cuidado de la salud. Insistió en la necesidad de que el acceso a pruebas genéticas y diagnósticos esté garantizado y sea asequible para todas las mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo. Para la actriz, las decisiones en materia de salud deben ser personales, y es fundamental que las mujeres dispongan del apoyo y la información necesarios.

Sostuvo que “Cada mujer debería siempre poder determinar su propio recorrido de salud”, y que el acceso a la atención y los controles no debería depender del lugar de residencia ni de los recursos económicos.