Qué dijo Flor Torrente tras el llanto en televisión de Araceli González por Adrián Suar

Araceli González volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras su paso por La Noche de Mirtha, donde protagonizó un momento de fuerte carga emocional al llorar al momento de referirse a su vínculo con Adrián Suar , padre de su hijo, Tomás Kirzner .

La actriz se quebró en vivo y la situación se viralizó rápidamente en redes sociales , donde el recorte del programa despertó todo tipo de reacciones y comentarios cruzados.

Lo que en un primer momento se interpretó como un testimonio íntimo y espontáneo, sumó luego un nuevo capítulo cuando trascendió que González habría solicitado que ese fragmento no saliera al aire .

Esa versión alimentó la polémica y derivó en críticas hacia la actriz, con cuestionamientos que apuntaron tanto a su exposición pública como a la veracidad del momento televisivo.

Ante ese escenario, Flor Torrente decidió intervenir de manera directa para defender a su madre. La actriz y cantante publicó un extenso descargo en redes sociales en el que cuestionó el tono de los señalamientos y puso el foco en la empatía.

“Me da esperanzas ver a alguien que reflexiona, que no acusa ni señala. Todos alguna vez estuvimos en ese lugar, en el que la emoción nos gana después de tanto silencio, por todo lo vivido que nadie sabe. Es fácil señalar. Es más fácil aún juzgar a quien se expone tal cual es”, escribió.

descargo de Flor Torrente

En su mensaje, Flor también se refirió al impacto personal que le generó ver a su madre atravesar ese momento en televisión y respondió a quienes manifestaron preocupación por las lágrimas de González.

“¿Y qué me pasa al ver a mi madre llorar, que ‘tanto les preocupa’? Veo a la guerrera que me dio la vida, a la mujer que me enseñó todo, a quien sacó adelante a su familia, a quien ayudó incluso a quienes no lo merecían, veo generosidad, valores, fidelidad a sus ideales y amor por ella misma. Veo fortaleza. Y me siento orgullosa de quién es y de ser su hija”, expresó.

El mensaje concluyó con una muestra de afecto y respaldo incondicional. “Te amo más, gracias por seguir enseñándome cada día. Una vez más, madre e hija se muestran unidas como un bloque imposible de romper”, cerró Torrente.