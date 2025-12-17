La producción española se presentó como la más desafiante y cara del último tiempo. Sin embargo, no alcanzó los números requeridos de audiencia.

Con un argentino protagonista: Netflix canceló la 2° temporada de una ambiciosa serie

Se trata de “El refugio atómico”, la ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de “La casa de papel" y “Berlín” y protagonizada, entre otros, por el argentino Joaquín Furriel. La plataforma ya notificó al elenco sobre la cancelación y comenzó a desmantelar los enormes sets construidos especialmente para la producción.

La historia detrás de "El refugio atómico" La historia proponía un escenario distópico en el que, ante la inminencia de una tercera guerra mundial, un grupo de multimillonarios decide refugiarse junto a sus familias en un búnker de lujo subterráneo.

Concebido como un espacio retrofuturista con tecnología de punta y todas las comodidades, el lugar estaba preparado para albergar a sus habitantes durante una década. Lo que en un comienzo parecía una medida preventiva termina convirtiéndose en un encierro definitivo.

Embed - El Refugio Atómico | Tráiler Oficial | Netflix España La serie más ambiciosa de España que no convenció a Netflix Antes de su estreno, Netflix había presentado la serie como “la más ambiciosa de la historia de España”. Para su realización se construyeron más de 8 mil metros cuadrados de decorados en estudios de Colmenar Viejo, además de utilizar las instalaciones de la plataforma en tres cantos y un plató virtual de última generación. Sin embargo, ese despliegue no se tradujo en el impacto esperado.