Con un argentino protagonista: Netflix canceló la 2° temporada de una ambiciosa serie

La producción española se presentó como la más desafiante y cara del último tiempo. Sin embargo, no alcanzó los números requeridos de audiencia.

Netflix dio de baja una exitosa serie española.&nbsp;

Se trata de “El refugio atómico”, la ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de “La casa de papel" y “Berlín” y protagonizada, entre otros, por el argentino Joaquín Furriel. La plataforma ya notificó al elenco sobre la cancelación y comenzó a desmantelar los enormes sets construidos especialmente para la producción.

Joaquín Furriel era el argentino protagonista de la serie de Netflix.
La historia detrás de “El refugio atómico”

La historia proponía un escenario distópico en el que, ante la inminencia de una tercera guerra mundial, un grupo de multimillonarios decide refugiarse junto a sus familias en un búnker de lujo subterráneo.

Concebido como un espacio retrofuturista con tecnología de punta y todas las comodidades, el lugar estaba preparado para albergar a sus habitantes durante una década. Lo que en un comienzo parecía una medida preventiva termina convirtiéndose en un encierro definitivo.

La serie más ambiciosa de España que no convenció a Netflix

Antes de su estreno, Netflix había presentado la serie como “la más ambiciosa de la historia de España”. Para su realización se construyeron más de 8 mil metros cuadrados de decorados en estudios de Colmenar Viejo, además de utilizar las instalaciones de la plataforma en tres cantos y un plató virtual de última generación. Sin embargo, ese despliegue no se tradujo en el impacto esperado.

Si bien “El refugio atómico" logró ubicarse durante dos semanas como la serie más vista en Netflix España y apareció brevemente en el ranking de audiencia de Estados Unidos, su rendimiento cayó rápidamente. A nivel internacional no logró sostener el interés y fue superada por otras producciones locales que sí obtuvieron renovación.

Mientras tanto, Álex Pina y su productora Vancouver ya tienen en agenda nuevos estrenos, entre ellos, la segunda temporada de "Berlín", prevista para mayo, con la intención de volver a conectar con el público que convirtió a sus anteriores series en fenómenos globales.

