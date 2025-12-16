16 de diciembre de 2025 - 23:47

Warner Bros. Discovery se inclina por Netflix y rechazaría la millonaria oferta de Paramount

El consejo de Warner Bros. Discovery recomendará rechazar la oferta de USD 108 mil millones de Paramount y respaldar un acuerdo estratégico con Netflix, que excluye a los activos lineales como CNN y TNT Sports.

Por Redacción

Warner Bros. Discovery (WBD) se prepara para recomendar a sus principales accionistas que rechacen la oferta de compra presentada por Paramount, valuada en 108 mil millones de dólares. En su lugar, busca que respalden un acuerdo estratégico previamente anunciado con Netflix.

La información fue reportada por medios estadounidenses en un contexto de fuerte tensión en la industria del entretenimiento. La propuesta de Paramount se conoció pocos días después de que WBD anunciara un acuerdo con Netflix por más de 70 mil millones de dólares, que permitiría a la plataforma adquirir los estudios de cine y televisión del grupo y el control de su catálogo de contenidos.

Según trascendió, los activos lineales de WBD, como CNN y TNT Sports, quedarían fuera del acuerdo con Netflix y serían escindidos en una compañía independiente. El entendimiento aún debe recibir la aprobación de los organismos regulatorios, un proceso que ya despertó interés político.

En ese marco, el expresidente Donald Trump expresó reparos sobre una eventual expansión del poder de mercado de Netflix y cuestionó el futuro de CNN. En paralelo, la oferta de Paramount se vio debilitada tras la salida de Affinity Partners, el fondo vinculado a Jared Kushner, que inicialmente respaldaba la operación.

Con fecha límite fijada para el 8 de enero, Paramount deberá decidir si mejora su propuesta. Por ahora, el consejo de WBD considera que la alianza con Netflix ofrece mayor valor estratégico y financiero para sus accionistas.

