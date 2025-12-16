16 de diciembre de 2025 - 21:35

Insólito: entró al quirófano para extraerle un tumor de 10 kilos y se enteró que estaba embarazada de un bebé

Se trató de un embarazo ectópico abdominal. Fue detectado por un estudio previo a la cirugía y obligó a un operativo médico de máxima complejidad.

Los estudios revelaron que el bebé se había desarrollado fuera del útero, en la cavidad abdominal, cerca del hígado.

Por Redacción Mundo

Lo que parecía un diagnóstico quirúrgico de rutina terminó convirtiéndose en uno de los casos médicos más extraordinarios de los últimos años. Suze López, una enfermera de 41 años de Bakersfield, California, EE.UU., descubrió que estaba embarazada de un bebé casi a término que se había desarrollado fuera del útero, en un espacio cercano al hígado, luego de haber sido confundido durante meses con un tumor de más de 10 kilos. El sorprendente episodio fue confirmado por el Hospital Cedars Sinai de Los Ángeles, donde se llevó adelante el complejo procedimiento que permitió salvar la vida de la madre y del niño.

Suze llevaba 17 años intentando tener un segundo hijo. Con antecedentes de ciclos menstruales irregulares y molestias abdominales persistentes, jamás sospechó un embarazo. La revelación llegó de manera inesperada: una prueba de embarazo de rutina, solicitada antes de una cirugía programada, dio positivo y cambió por completo el rumbo de la intervención.

bebe2
Un embarazo ectópico abdominal “casi inaudito”

Al ingresar al hospital con presión arterial elevada, los médicos estabilizaron a la paciente y ordenaron estudios de diagnóstico por imágenes. Fue entonces cuando el equipo, encabezado por el doctor John Ozimek, detectó una situación excepcional: el útero estaba vacío y el bebé, de ocho meses de gestación, se encontraba alojado en la cavidad abdominal, con el cuerpo apoyado parcialmente sobre el útero y ubicado detrás de un quiste ovárico benigno de más de nueve kilos.

“Un embarazo tan fuera del útero que continúa desarrollándose es casi inaudito”, explicó Ozimek. Este tipo de embarazo ectópico abdominal representa un altísimo riesgo, ya que la placenta no puede adherirse de manera segura a órganos vitales, lo que puede provocar hemorragias catastróficas para la madre y un elevado riesgo de muerte fetal.

upscalemedia-transformed (2)
Una cirugía extrema y un final milagroso

Ante la gravedad del cuadro, el hospital conformó un equipo multidisciplinario de aproximadamente 30 especialistas, entre ginecólogos oncólogos, expertos en medicina materno-fetal, anestesiólogos, enfermeras y personal de cuidados intensivos. El objetivo: realizar un parto y una cirugía altamente coordinados, donde cada movimiento era crucial.

El doctor Michael Manuel, ginecólogo oncólogo, fue el encargado de extirpar el quiste ovárico, lo que permitió al equipo de Ozimek acceder al bebé y proceder a su extracción. Inmediatamente después del nacimiento, el recién nacido fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para su evaluación y seguimiento.

El bebé, llamado Ryu, nació con un peso de 3,628 kilogramos y una abundante cabellera. Sus padres, Suze y Andrew López, definieron el hecho como un verdadero milagro tras años de espera y oración. Eligieron Jesse como segundo nombre, que significa “regalo de Dios”.

“Él es nuestro regalo. Ryu y Suze son mis milagros. Dios me dio a este bebé para demostrar que los milagros modernos sí existen”, expresó emocionada la madre a medios locales.

