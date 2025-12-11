J Rei rompió el silencio sobre el embarazo ectópico de María Becerra: "Vi a la persona que amo sin respuesta"

“Ver a la persona que amás en una cama de hospital sin poder responderte… eso hace que se te pare el mundo”, expresó este miércoles en una entrevista con Urbana Play. Según relató, lo único que pudo hacer fue “acompañar y hacer más amena cada situación” mientras la cantante atravesaba el proceso médico.
J Rei destacó el trabajo del equipo de salud y la entereza de Becerra: “La fortaleza fue de ella y de los profesionales, fue un trabajo increíble”. También confesó que desde entonces incorporó hábitos más saludables porque “la salud no tiene precio y muchas veces no la valoramos”.
María Becerra atravesó dos embarazos ectópicos en un lapso de pocos meses. El primero ocurrió en septiembre de 2024, cuando debió ser intervenida tras sufrir un cuadro complejo que no llegó a término. Meses después, en abril de 2025, volvió a enfrentarse a la misma situación, esta vez con una hemorragia interna que requirió una internación de urgencia y una cirugía inmediata para salvar su vida.
La artista habló públicamente del impacto emocional y físico que le dejaron ambos episodios. Contó que vivió momentos de miedo y mucho dolor, y que aún atraviesa las secuelas psicológicas de estas experiencias, marcadas por la incertidumbre y el riesgo que implicaron para su salud.
“Un poema”: la canción de J Rei dedicada a María Becerra
En medio de su recuperación, J Rei lanzó la canción “Un poema”, un tema en el que reflexiona sobre los momentos difíciles que atravesaron como pareja y el presente que comparten.
“Quería describirte en un solo poema, pero no encontraba letra que te definiera”, canta en los primeros versos. Allí también deja entrever su mirada sobre el futuro y la búsqueda de un bebé: “La naturaleza es sabia y te indica el camino. Cuando llegue el momento correcto, lo vamos a encontrar. Hoy el foco es la salud”.