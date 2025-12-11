J Rei rompió el silencio sobre el embarazo ectópico de María Becerra: "Vi a la persona que amo sin respuesta"

El cantante contó la dura situación que vivieron en abril de este año cuando la artista fue hospitalizada por una hemorragia interna y casi pierde la vida.

Julián Reininger, más conocido como J Rei, habló por primera vez sobre la internación de María Becerra, quien debió ser hospitalizada por una hemorragia interna causada por un embarazo ectópico. El músico contó cómo vivió ese momento y qué cambios hizo en su vida a partir del susto.

“Ver a la persona que amás en una cama de hospital sin poder responderte… eso hace que se te pare el mundo”, expresó este miércoles en una entrevista con Urbana Play. Según relató, lo único que pudo hacer fue “acompañar y hacer más amena cada situación” mientras la cantante atravesaba el proceso médico.

J Rei destacó el trabajo del equipo de salud y la entereza de Becerra: “La fortaleza fue de ella y de los profesionales, fue un trabajo increíble”. También confesó que desde entonces incorporó hábitos más saludables porque “la salud no tiene precio y muchas veces no la valoramos”.

J Rei habló por primera vez sobre la internacion de María Becerra y el dificil momento que pasaron juntos pic.twitter.com/H57Xb0oLRd — Resumido.info (@Resumidoinfo) December 10, 2025 Los dos embarazos ectópicos de María Becerra María Becerra atravesó dos embarazos ectópicos en un lapso de pocos meses. El primero ocurrió en septiembre de 2024, cuando debió ser intervenida tras sufrir un cuadro complejo que no llegó a término. Meses después, en abril de 2025, volvió a enfrentarse a la misma situación, esta vez con una hemorragia interna que requirió una internación de urgencia y una cirugía inmediata para salvar su vida.

La artista habló públicamente del impacto emocional y físico que le dejaron ambos episodios. Contó que vivió momentos de miedo y mucho dolor, y que aún atraviesa las secuelas psicológicas de estas experiencias, marcadas por la incertidumbre y el riesgo que implicaron para su salud.