11 de diciembre de 2025 - 11:51

J Rei rompió el silencio sobre el embarazo ectópico de María Becerra: "Vi a la persona que amo sin respuesta"

El cantante contó la dura situación que vivieron en abril de este año cuando la artista fue hospitalizada por una hemorragia interna y casi pierde la vida.

J Rei contó como vivió la internación por el embarazo ectópico que tuvo María Becerra.

J Rei contó como vivió la internación por el embarazo ectópico que tuvo María Becerra.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Morena está presa desde hace dos meses, imputada por participar en robos domiciliarios trasladándose con su hijo Amadeo en el auto.

Morena Rial reportó un atraso menstrual y sospechan de un posible embarazo en plena detención

Por Redacción Espectáculos
Tunuyán deberá indemnizar a una exreina vendimial 

Tunuyán deberá pagarle $12 millones a una exreina vendimial que fue discriminada por estar embarazada

Por Oscar Guillén

“Ver a la persona que amás en una cama de hospital sin poder responderte… eso hace que se te pare el mundo”, expresó este miércoles en una entrevista con Urbana Play. Según relató, lo único que pudo hacer fue “acompañar y hacer más amena cada situación” mientras la cantante atravesaba el proceso médico.

J Rei destacó el trabajo del equipo de salud y la entereza de Becerra: “La fortaleza fue de ella y de los profesionales, fue un trabajo increíble”. También confesó que desde entonces incorporó hábitos más saludables porque “la salud no tiene precio y muchas veces no la valoramos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/1998785108535582814&partner=&hide_thread=false

Los dos embarazos ectópicos de María Becerra

María Becerra atravesó dos embarazos ectópicos en un lapso de pocos meses. El primero ocurrió en septiembre de 2024, cuando debió ser intervenida tras sufrir un cuadro complejo que no llegó a término. Meses después, en abril de 2025, volvió a enfrentarse a la misma situación, esta vez con una hemorragia interna que requirió una internación de urgencia y una cirugía inmediata para salvar su vida.

J Rei contó como vivió la internación por el embarazo ectópico que tuvo María Becerra.
J Rei contó como vivió la internación por el embarazo ectópico que tuvo María Becerra.

J Rei contó como vivió la internación por el embarazo ectópico que tuvo María Becerra.

La artista habló públicamente del impacto emocional y físico que le dejaron ambos episodios. Contó que vivió momentos de miedo y mucho dolor, y que aún atraviesa las secuelas psicológicas de estas experiencias, marcadas por la incertidumbre y el riesgo que implicaron para su salud.

“Un poema”: la canción de J Rei dedicada a María Becerra

En medio de su recuperación, J Rei lanzó la canción “Un poema”, un tema en el que reflexiona sobre los momentos difíciles que atravesaron como pareja y el presente que comparten.

Embed - Rei - Un Poema (Video Oficial)

“Quería describirte en un solo poema, pero no encontraba letra que te definiera”, canta en los primeros versos. Allí también deja entrever su mirada sobre el futuro y la búsqueda de un bebé: “La naturaleza es sabia y te indica el camino. Cuando llegue el momento correcto, lo vamos a encontrar. Hoy el foco es la salud”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La foto de Luisana Lopilato y Michael Bublé que generó rumores de embarazo.

El gesto navideño de Luisana Lopilato que dejó al descubierto ¿un nuevo embarazo?

Por Redacción Espectáculos
La sorpresa ante el tatuaje de un fanático de Laura Ubfal en redes: es real.

¿Eso es real? Un fan se tatuó a Laura Ubfal en el brazo y sorprendió en redes

Por Redacción Espectáculos
Llega a Dinsye+ el nuevo documental de Taylor Swift.

Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift en Disney+: fecha, hora y qué mostrará

Por Redacción Espectáculos
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelven a Los Juegos del Hambre.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresarán a "Los Juegos del Hambre"

Por Redacción Espectáculos