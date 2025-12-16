Estados Unidos volvió a bombardear una embarcación en el Caribe: hay 8 tripulantes muertos.

En medio de la extrema tensión en el Caribe, Estados Unidos realizó tres ataques contra embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia.
La embarcación fue hundida en el Pacífico Central y estaría operada por narcotraficantes.
El ataque, que se enmarca dentro del operativo "Lanza del Sur" dejó a 8 tripulantes muertos, según informó el Comando sur en su cuenta de X, donde también adjuntó un video del momento en que bombardean a las embarcaciones.
La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.
Según la oficina de la Fuerza de Terea, esta operación forma parte de la operación "Lanza del Sur", el cual tiene el objetivo de interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.
En las últimas semanas, Donald Trump, aseguró en repetidas ocasiones que iniciará operativos de tierra en Venezuela con la justificación de erradicar as operaciones de narcotráfico. Además, el mandatario aseguró que el presidente Gustavo Petro, era el "siguiente" en referencia a la estrategia de presión que realiza contra Nicolás Maduro.
Hasta el momento, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha dejado más de 26 embarcaciones destruidas y unos 90 asesinados.