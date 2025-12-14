Músico nominado al Grammy fue atropellado y asesinado por una conductora con más de 100 arrestos

Se trata de Roderick "Rory" MacLeod, de 70 años, quien fue atropellado y asesinado por una mujer mientras paseaba a su perro en Rhode Island, Estados Unidos.

Un músico nominado al Grammy fue atropellado y asesinado por un conductor con más de 100 arrestos y docenas de infracciones de tránsito en Rhode Island, Estados Unidos, de acuerdo con lo que informó, de forma pública, la policía local.

Se trata de Roderick Macleod, de 70 años, quien fue miembro de la banda Roomful of Blues en la década de 1980 y recibió una nominación al Grammy por su trabajo con ellos. EL intérprete fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rhode Island en 2014, según informes de medios locales.

image Roderick 'Rory' MacLeod y su esposa Sandol Astrausky actuando juntos en el United en 2024. Cómo fue el asesinato de Roderick Macleod, nominado al Grammy en 1980 Macleod paseaba a sus perros cuando fue atropellado el sábado, informó el Departamento de Policía de Hopkinton en un comunicado de prensa. La presunta conductora fue identificada por la policía como Shannon Godbout, de 41 años, según la CBS Boston, quien conducía de forma imprudente.

Godbout supuestamente circulaba hacia el este cuando se salió de su carril y chocó contra varios objetos, incluidos dos postes de teléfono. Macleod, por su parte, paseaba a sus perros por el arcén cuando fue atropellado. Las fotos del lugar de los hechos muestran un vehículo negro con un poste destrozado.

Tras el hecho, Macleod fue trasladado al Hospital de Rhode Island, donde falleció a causa de las heridas, según la policía. Su perro sobrevivió al accidente y huyó a casa, de acuerdo con los medios locales .