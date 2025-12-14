Músico nominado al Grammy fue atropellado y asesinado por una conductora con más de 100 arrestos

Un músico nominado al Grammy fue atropellado y asesinado por un conductor con más de 100 arrestos y docenas de infracciones de tránsito en Rhode Island, Estados Unidos, de acuerdo con lo que informó, de forma pública, la policía local.
Se trata de Roderick "Rory" MacLeod, de 70 años, quien fue atropellado y asesinado por una mujer mientras paseaba a su perro en Rhode Island, Estados Unidos.
Un músico nominado al Grammy fue atropellado y asesinado por un conductor con más de 100 arrestos y docenas de infracciones de tránsito en Rhode Island, Estados Unidos, de acuerdo con lo que informó, de forma pública, la policía local.
Se trata de Roderick Macleod, de 70 años, quien fue miembro de la banda Roomful of Blues en la década de 1980 y recibió una nominación al Grammy por su trabajo con ellos. EL intérprete fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rhode Island en 2014, según informes de medios locales.
Macleod paseaba a sus perros cuando fue atropellado el sábado, informó el Departamento de Policía de Hopkinton en un comunicado de prensa. La presunta conductora fue identificada por la policía como Shannon Godbout, de 41 años, según la CBS Boston, quien conducía de forma imprudente.
Godbout supuestamente circulaba hacia el este cuando se salió de su carril y chocó contra varios objetos, incluidos dos postes de teléfono. Macleod, por su parte, paseaba a sus perros por el arcén cuando fue atropellado. Las fotos del lugar de los hechos muestran un vehículo negro con un poste destrozado.
Tras el hecho, Macleod fue trasladado al Hospital de Rhode Island, donde falleció a causa de las heridas, según la policía. Su perro sobrevivió al accidente y huyó a casa, de acuerdo con los medios locales .
Godbout presuntamente estaba en posesión de numerosos narcóticos ilegales y materiales de embalaje comúnmente asociados con la distribución de drogas y fue arrestada en el lugar de los hechos y trasladada a un hospital de la zona. Además, se le acusa de conducir con fines peligrosos, con resultado de muerte, y posesión de narcóticos con intención de distribuir, por lo que podría enfrentar cargos adicionales y permanecía bajo custodia en el hospital.
La policía no detalló los arrestos previos de Godbout, pero indicó que ocho fueron del Departamento de Policía de Hopkinton. En su historia se cuentan más de ochenta órdenes judiciales en su contra y ha recibido 40 multas de tránsito. La mujer podría enfrentar más cargos a medida que continúa la investigación del accidente, según la policía.