Balotaje en Chile: así es la boleta que define al próximo candidato presidencial en las elecciones

Desde Chile, Los Andes sigue las elecciones mientras se define el rumbo de ese país. Un modelo gobernará en los próximos años: la izquierda o la ultraderecha. Conocé el sistema de votación.

Chilenos emitiendo su voto en uno de los mayores centros de votación en Chile.

Enviado especial a Chile. Chile vive este domingo 14 de diciembre una nueva elección presidencial y los ciudadanos definen en las urnas quién será el sucesor de Gabriel Boric, en una jornada marcada por el voto obligatorio. Los Andes sigue de cerca el desarrollo de la votación con la cobertura de Jorge Yori.

El inicio oficial de las elecciones comenzó a las 8, pero cerca de las 8.40 las mesas y locales de votación abrieron a la espera de un nuevo líder. Según la información a la que accedió Los Andes, la demora en el comienzo se debió a que "hubo una gran falta de presidencia de mesas". Si bien en algunos lugares se presentaron demoras, la jornada avanza con total normalidad. El horario de cierre será a las 18.

Boleta electoral de Chile en formato electrónico. Boleta electoral de Chile en formato electrónico. Jorge Yori Cómo es el sistema de votación en Chile El sistema de votación se desarrolla de manera sencilla. El presidente de mesa entrega la boleta al elector, quien luego ingresa al biombo para marcar su preferencia. Una vez realizada la elección, el votante cierra la papeleta, le coloca el sticker correspondiente y la deposita en la urna.

Finalmente, firma el padrón y deja constancia de que emitió su voto. De esta manera se utiliza la boleta en formato electrónico con la que los chilenos eligen a su candidato presidencial en el balotaje. Los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 20, cuando las autoridades electorales comiencen a difundir las cifras preliminares.

