Javier Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en las presidenciales de Chile

El presidente argentino siguió de cerca las votaciones en el vecino país y no ocultó su "enorme alegría" por el triunfo de Kast. El posteo.

El presidente Javier Milei felicitó a José Antonio Kast por su victoria en Chile. Lo hizo mediante un "tuit" de la red social X; una publicación que pronto se viralizó, ya que no solo fue replicada por argentinos sino que también fue divulgada por medios chilenos y hasta llegó al bunker de Kast en Chile.

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, posteó Milei. Y cerró su mensaje con su clásica despedida: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025 En Chile ya analizan el vínculo entre ambos políticos. El posteo llegó a la pantalla del bunker de Kast que fue celebrado por los presentes a los gritos, en medio de la emoción de sus seguidores.