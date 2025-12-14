Javier Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en las presidenciales de Chile

El presidente Javier Milei felicitó a José Antonio Kast por su victoria en Chile. Lo hizo mediante un "tuit" de la red social X; una publicación que pronto se viralizó, ya que no solo fue replicada por argentinos sino que también fue divulgada por medios chilenos y hasta llegó al bunker de Kast en Chile.
“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, posteó Milei. Y cerró su mensaje con su clásica despedida: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".
En Chile ya analizan el vínculo entre ambos políticos. El posteo llegó a la pantalla del bunker de Kast que fue celebrado por los presentes a los gritos, en medio de la emoción de sus seguidores.
Cabe destacar además que Kast es el nuevo presidente electo de Chile tras una aplastante victoria sobre Jeannette Jara en el balotaje. Se trata de 16 puntos de diferencia a favor del líder republicano.