14 de diciembre de 2025 - 20:15

Javier Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en las presidenciales de Chile

El presidente argentino siguió de cerca las votaciones en el vecino país y no ocultó su "enorme alegría" por el triunfo de Kast. El posteo.

José Antonio Kast y Javier Milei. (archivo)

José Antonio Kast y Javier Milei. (archivo)

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei felicitó a José Antonio Kast por su victoria en Chile. Lo hizo mediante un "tuit" de la red social X; una publicación que pronto se viralizó, ya que no solo fue replicada por argentinos sino que también fue divulgada por medios chilenos y hasta llegó al bunker de Kast en Chile.

Leé además

El presidente Javier Milei condenó el ataque terrorista antisemita.

Milei condenó el ataque terrorista antisemita en Sidney y el Gobierno Nacional sacó un comunicado

Por Redacción Política
Qué dijeron Kast y Jara sobre el vínculo con Javier Milei y Argentina.

Chile: qué dijeron Kast y Jara sobre el vínculo con Milei y Argentina en plena jornada electoral

Por Redacción Política

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, posteó Milei. Y cerró su mensaje con su clásica despedida: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000336711511863505&partner=&hide_thread=false

En Chile ya analizan el vínculo entre ambos políticos. El posteo llegó a la pantalla del bunker de Kast que fue celebrado por los presentes a los gritos, en medio de la emoción de sus seguidores.

Cabe destacar además que Kast es el nuevo presidente electo de Chile tras una aplastante victoria sobre Jeannette Jara en el balotaje. Se trata de 16 puntos de diferencia a favor del líder republicano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Presidentes argentinos.

Sus horas más gloriosas

Por Carlos Salvador La Rosa
Congreso Ordinario 2025 de la UCR Mendoza en el Comité de la calle Alem.

La UCR ratificó la alianza con Milei y criticó a la conducción nacional del partido

Por Gisel Guajardo
Milei comenzó el Tour de la Gratitud por Córdoba y estuvo acompañado por una gran multitud libertaria. 

Milei visitó Córdoba en el llamado "Tour de la Gratitud" y lo recibió una multitud

Por Redacción Política
Leonel Chiarella, fue elegido hoy presidente del Comité Nacional de la UCR y reemplaza a Martín Lousteau en el puesto.

Fuerte crítica al nuevo presidente de la UCR: "No es la orientación que queríamos"

Por Juan Carlos Albornoz