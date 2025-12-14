Milei condenó el ataque terrorista antisemita en Sidney y el Gobierno Nacional sacó un comunicado

El presidente emitió un mensaje en X y catalogó el hecho como un “horror”. “La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática”, dice el comunicado oficial.

El presidente Javier Milei se pronunció este domingo sobre el ataque terrorista antisemita ocurrido en una de las playas más concurridas de Sidney, Australia, y expresó su repudio al hecho, que dejó víctimas fatales y numerosos heridos en el marco de la celebración de Janucá.

En X, Milei manifestó: “HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’”.

ÁNIMO! https://t.co/T0BbCqXMw4 — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

ÁNIMO! https://t.co/T0BbCqXMw4 — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025 Comunicado del Gobierno Nacional En la misma línea, el Gobierno Nacional condenó de manera oficial “el ataque terrorista” perpetrado en Sidney, que tuvo como blanco a civiles y ocurrió mientras se desarrollaba la festividad religiosa judía.

“La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá”, indicó la Cancillería.

Asimismo, remarcó: “El Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia”.