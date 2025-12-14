Chile: qué dijeron Kast y Jara sobre el vínculo con Milei y Argentina en plena jornada electoral

En plena jornada por la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast y Jeannette Jara se refirieron a cómo sería su relación con Argentina y con el presidente Javier Milei en caso de llegar a La Moneda, sede presidencial, y ambos coincidieron en que buscarán mantener un vínculo institucional y de buena entre los países, aunque desde miradas políticas muy distintas.

El candidato presidencial de oposición, José Antonio Kast, habló sobre la relación que impulsaría con Argentina si se impone en el balotaje y remarcó que su eventual gobierno procurará sostener buenas relaciones con todos los países vecinos, según informó biobiochile.cl.

En ese marco, el referente republicano destacó que conoce al presidente argentino y a parte de su equipo político. “Yo conozco al presidente Milei, conozco a muchos de los parlamentarios que trabajan con el presidente Milei” , afirmó al referirse a su vínculo previo con el actual mandatario.

Kast también reveló que ya existió un contacto directo entre ambos luego de que él avanzara a la segunda vuelta presidencial. Según explicó, en esa conversación dialogaron sobre proyecciones comunes entre Chile y Argentina.

“Con el presidente Milei conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta, y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien y eso requiere una armonía. Eso requiere claridad en las normas” , sostuvo el candidato.

Jara quiere mantener relaciones pese a diferencias con Milei

Por su parte, la candidata oficialista Jeannette Jara también se expresó sobre la política exterior que llevaría adelante en caso de resultar electa, con especial énfasis en la relación con Argentina y con Javier Milei, con quien reconoció profundas diferencias ideológicas.

Aun así, Jara remarcó que esas discrepancias no serán un obstáculo para mantener vínculos diplomáticos sólidos y respetuosos. “Con todos los países y en particular con Argentina, con Perú, vamos a mantener las mejores relaciones diplomáticas”, afirmó.

En relación con el presidente argentino, la postulante de izquierda subrayó que su rol estará marcado por la responsabilidad institucional. “Más allá de la forma en la que piense un presidente o una presidenta, creo que uno cumple en esto tareas y deberes de Estado”, afirmó.