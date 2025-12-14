14 de diciembre de 2025 - 20:28

Boric llamó a Kast tras las elecciones y acordaron una transición respetuosa e institucional

Tras conocerse los resultados electorales, Gabriel Boric se comunicó con José Antonio Kast para felicitarlo y dar inicio a una transición que ambos definieron como ordenada, respetuosa e institucional.

José Antonio Kast y Gabriel Boric hablaron por teléfono tras las elecciones.

José Antonio Kast y Gabriel Boric hablaron por teléfono tras las elecciones.

Foto:

web
Por Redacción

Tras conocerse los resultados de las elecciones en Chile, se repitió una tradición central de la democracia del vecino país: el llamado telefónico entre el presidente en ejercicio y el mandatario electo. El presidente Gabriel Boric se comunicó con José Antonio Kast para felicitarlo y dar inicio al proceso de transición presidencial.

Leé además

José Antonio Kast y Javier Milei. (archivo)

Javier Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en las presidenciales de Chile

Por Redacción Política
José Antonio Kast es electo Presidente de Chile.

Los Andes en Chile: José Antonio Kast ganó el balotaje y es el nuevo presidente trasandino

Por Jorge Yori

La conversación fue transmitida por la señal oficial del gobierno y estuvo marcada por un tono institucional. Durante el diálogo, Boric destacó el valor de las instituciones democráticas y aseguró que instruyó a ministros y subsecretarios para quedar a disposición del nuevo mandatario.

Embed

Además, el presidente invitó a Kast a La Moneda para comenzar las coordinaciones formales y compartió reflexiones sobre la “soledad del poder”, subrayando la importancia de intercambiar experiencias y garantizar la continuidad del Estado. “Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”, expresó Boric, y concluyó: “La República es más grande que usted o yo”.

Por su parte, José Antonio Kast agradeció el gesto y remarcó que su principal objetivo es recuperar la paz y la convivencia entre los chilenos. En ese sentido, se comprometió a llevar adelante una transición ejemplar y manifestó su interés en contar con la mirada y las opiniones del presidente saliente sobre la situación del país.

“No solo valoro este gesto, sino que también me interesaría mucho contar con sus opiniones y su experiencia”, señaló el presidente electo, en el marco de un diálogo que ambos coincidieron en definir como respetuoso, ordenado e institucional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elecciones en Chile: José Antonio Kast lidera en la mayoría de las regiones frente a Jeannette Jara.

Los Andes en Chile: cerraron las votaciones con más del 80% de participación en el balotaje electoral

Por Jorge Yori
Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.).

Inicio de elecciones en Chile: José Antonio Kast y Jeannette Jara se disputan la presidencia en el balotaje

Por Redacción Mundo
Jeannette Jara llamó a hacer autocrítica tras su derrota electoral en Chile.

Jeannette Jara reconoció la derrota en Chile y llamó a una oposición "propositiva y exigente"

Por Redacción
Chilenos emitiendo su voto en uno de los mayores centros de votación en Chile.  

Balotaje en Chile: así es la boleta que define al próximo candidato presidencial en las elecciones

Por Jorge Yori