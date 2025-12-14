Boric llamó a Kast tras las elecciones y acordaron una transición respetuosa e institucional

Tras conocerse los resultados electorales, Gabriel Boric se comunicó con José Antonio Kast para felicitarlo y dar inicio a una transición que ambos definieron como ordenada, respetuosa e institucional.

Tras conocerse los resultados de las elecciones en Chile, se repitió una tradición central de la democracia del vecino país: el llamado telefónico entre el presidente en ejercicio y el mandatario electo. El presidente Gabriel Boric se comunicó con José Antonio Kast para felicitarlo y dar inicio al proceso de transición presidencial.

La conversación fue transmitida por la señal oficial del gobierno y estuvo marcada por un tono institucional. Durante el diálogo, Boric destacó el valor de las instituciones democráticas y aseguró que instruyó a ministros y subsecretarios para quedar a disposición del nuevo mandatario.

Embed AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene llamada con el presidente electo, José Antonio Kast, desde el Palacio de La Moneda. https://t.co/1aKDF5W68u — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 14, 2025 Además, el presidente invitó a Kast a La Moneda para comenzar las coordinaciones formales y compartió reflexiones sobre la “soledad del poder”, subrayando la importancia de intercambiar experiencias y garantizar la continuidad del Estado. “Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”, expresó Boric, y concluyó: “La República es más grande que usted o yo”.

Por su parte, José Antonio Kast agradeció el gesto y remarcó que su principal objetivo es recuperar la paz y la convivencia entre los chilenos. En ese sentido, se comprometió a llevar adelante una transición ejemplar y manifestó su interés en contar con la mirada y las opiniones del presidente saliente sobre la situación del país.