Los Andes en Chile: José Antonio Kast ganó el balotaje y es el nuevo presidente trasandino

Enviado especial. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso en el balotaje presidencial frente a Jeannette Jara , del Partido Comunista, y se convirtió en el nuevo presidente de la República de Chile . El dirigente de la derecha reemplazará a Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda y asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, por un período de cuatro años, hasta 2030.

Jeannette Jara reconoció la derrota en Chile y llamó a una oposición "propositiva y exigente"

A la espera de la confirmación oficial de los resultados por parte del Servicio Electoral de Chile (Servel), la tendencia a nivel nacional indica una amplia ventaja de Kast sobre Jara, cerca a los 16 puntos porcentuales . El organismo electoral había informado que los primeros cómputos oficiales comenzarían a difundirse a partir de las 20, sin embargo, los datos se difundieron antes de las 19.

Minutos después ya se conocía que la ventaja de Kast sobre Jara era clara. Ahora, las mesas escrutas superan el 99,69%.

Hasta el momento, en las generales se impone Kast con el 58,17% dejando atrás a Jara con el 41,83% . Se espera que el resultado final no implique un cambio mayor al actual. Cabe destacar que Kast es el presidente más votado de la historia en Chile.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho ", posteó Jara al reconocer la derrota.

A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile

“Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total”, había expresado Kast tras emitir su voto en el Colegio Ana María Mogas, ubicado en las afueras de Santiago.

En relación con la política exterior, y en particular con la Argentina, el presidente electo fue enfático: “Con Argentina vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei”, señaló, al trazar una posible línea de entendimiento bilateral.

Se espera que Kast se dirigiera al público pasadas las 21 desde la sede del Partido Republicano, en la comuna de Las Condes. Por su parte, antes de emitir su sufragio, Jara adelantó que, en caso de imponerse su rival, concurriría a su comando para felicitarlo.

En las elecciones generales celebradas el domingo 16 de noviembre, ninguno de los candidatos había superado el 50% de los votos, por lo que, tal como establece la legislación chilena, fue necesario realizar una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas.

Con más de 15,6 millones de ciudadanos empadronados, la participación superó el 80%. Se trató de la primera elección presidencial con voto obligatorio en Chile.

José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales en Chile con una amplia diferencia.



José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales en Chile con una amplia diferencia.

Según datos del Servel, con alrededor del 25% de los votos escrutados mantiene una ventaja cercana a los 20 puntos sobre su rival. Aunque el conteo oficial…

La contienda estuvo marcada por una fuerte polarización entre dos modelos de país. Jara, exministra de Trabajo, propuso un rol activo del Estado y políticas de corte igualitario, mientras que Kast planteó una gestión con mayor protagonismo del mercado y un enfoque de mayor dureza en materia de seguridad.

En la recta final de la campaña, la candidata oficialista incorporó algunas propuestas de tono más conservador en un intento por ampliar su base electoral. Kast, en tanto, moderó parte del discurso de “batalla cultural” que había caracterizado su campaña de 2021 y buscó reducir las expectativas de cambios drásticos, desmarcándose de algunos recortes sociales.

Durante los últimos meses, la derecha logró instalar en el centro del debate público los temas de su agenda. En la segunda vuelta, los principales ejes fueron seguridad, migración y economía.

Si bien la tasa de homicidios en Chile disminuyó de manera consecutiva en los últimos tres semestres, según datos del Ministerio Público, y se mantiene entre las más bajas de la región, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada. En 2024, el 87,7% de los consultados consideró que la delincuencia había aumentado a nivel nacional, una cifra similar a la registrada en 2023.

Kast también capitalizó el malestar social en torno a la migración, a partir de promesas de mayores controles fronterizos y expulsiones mediante vuelos chárter. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, en 2023 ingresaron al país 1.900.000 extranjeros, entre regulares e irregulares. De ese total, más de 300.000 provenían de Venezuela y, en su mayoría, lo hicieron por pasos no habilitados.

Ciudadanos chilenos salieron a festejar el triunfo de José Antonio Kast Ciudadanos chilenos salieron a festejar el triunfo de José Antonio Kast. Los Andes

Una de las incógnitas del balotaje fue el destino de los votos del Partido de la Gente (PDG), que en las elecciones generales había obtenido cerca del 20% con Franco Parisi como candidato. La incertidumbre se profundizó luego de que el espacio llamara al voto nulo o en blanco.

Antes de votar, Parisi afirmó que “no es dueño de los votos” y que sus electores eran libres de elegir. Además, confirmó que volverá a ser candidato presidencial y que su partido ejercerá una oposición firme a partir de 2026.

“Ninguno de los dos candidatos nos representa y no estamos obligados a votar por uno de ellos. Durante la campaña nos maltrataron. Vamos a estar en contra de todas las políticas que signifiquen una pérdida de derechos para nuestro pueblo”, sostuvo.

Tras los comicios generales, el bloque de derecha y ultraderecha había quedado a dos diputados de alcanzar el 50% en el Congreso. Con la victoria de Kast, el PDG se perfila como un actor clave en el plano legislativo, en un escenario donde las fuerzas conservadoras alcanzaron la mitad del Senado y 76 de los 155 escaños en la Cámara de Diputados.

En Chile, donde el Congreso estuvo durante décadas bajo control de fuerzas progresistas, se requieren cuatro séptimos de los votos en cada cámara para aprobar reformas constitucionales.

El voto en el exterior y los primeros resultados

Los primeros resultados del balotaje comenzaron a conocerse desde el exterior, tras el cierre de mesas en Oceanía y Asia, debido a la diferencia horaria. Según el Servel, 160.935 personas estaban habilitadas para votar fuera del país, distribuidas en 427 mesas en 64 países.

Se trató de la tercera elección presidencial con participación de chilenos residentes en el exterior, luego de las experiencias de 2017 y 2021. En la primera vuelta, considerando exclusivamente ese voto, Jara había obtenido el 46,7%, seguida por Kast con el 16,9%.

En Asia, los resultados fueron dispares. En Japón, Jara concentró el 67,9% de los votos, frente al 30 % de Kast. En Corea del Sur, la candidata oficialista también se impuso con el 73,5%, mientras que Kast obtuvo el 26,4%. El escenario fue distinto en China, donde Kast se quedó con el 56,1%, frente al 43,9% de Jara.

Los resultados desde el exterior marcaron el inicio del escrutinio, a la espera del cierre de mesas en América, Europa y el territorio nacional.

Qué pasó en la primera vuelta

Aunque Jara ganó la primera vuelta con el 26,6 % de los votos, Kast llegó mejor posicionado al balotaje tras convocar a la unidad de la derecha. El exdiputado obtuvo el 24,2 % el 16 de noviembre y sumó el respaldo de la derecha tradicional y de sectores más duros, lo que le permitió superar el 50% en la segunda vuelta.

Jara encabezó una coalición inédita que fue desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pero enfrentó dificultades para ampliar su electorado, en un contexto marcado por la baja aprobación del gobierno saliente, que finaliza su mandato con alrededor del 30 % de respaldo.

Esta fue la tercera candidatura presidencial de Kast. En 2021 había perdido el balotaje frente a Boric, quien llegó a la presidencia con la promesa de impulsar una nueva Constitución tras el estallido social de 2019.