Elecciones en Chile: Jara se impone en los primeros resultados de chilenos en el extranjero

En Chile, los ciudadanos concurrieron a las urnas para elegir a su próximo presidente. Desde el extranjero, los chilenos también sufragaron y hasta el momento la tendencia apunta a favor de la candidata Jeannette Jara en el extranjero.

Balotaje en Chile: así es la boleta que define al próximo candidato presidencial en las elecciones

Chile: qué dijeron Kast y Jara sobre el vínculo con Milei y Argentina en plena jornada electoral

Diferente es el resultado provisorio en suelo chileno, donde José Antonio Kast , el candidato “favorito” -según las encuestas- le saca más de 20 puntos de diferencia a su contendiente Jara. En total, Kast va adelante con 60% de los votos contados ante el 40% de Jara, aproximadamente.

Los Andes se encuentra en Chile con un enviado especial para seguir de cerca el rumbo del vecino país, tras las elecciones de esta jornada.

Los primeros países en abrir sus mesas, dada la diferencia horario, fueron los de Oceanía y Asia, seguidos por los de África y Europa, para posteriormente abrir los de América y el propio territorio nacional. De la misma forma, los primeros dos grupos de naciones ya comenzaron a cerrar sus mesas, entregando los primeros resultados de este balotaje.

En total, según información del Servicio Electoral (Servel), son 160.935 las personas habilitadas para ejercer su sufragio en las 427 mesas instaladas en 64 países . Se trata de la tercera elección presidencial en la que chilenos residentes en el extranjero puede participar de las votaciones, la primera fue el 2017 y la segunda la de 2021.

En la primera vuelta, y observando solo los votos en el extranjero, Jara logró el 46,7% de las preferencias, seguida de Kast con el 16,9%.

Uno de los primeros países en los que se entregó los resultados, según reportó TVN, fue Nueva Zelanda. En ese país, Jara recibió 814 votos, 69,9% de las preferencias, por sobre los 349 votos que tuvo José Antonio Kast (30%).

También en Oceanía, pero en Australia, Jara obtuvo el 63,9% de las preferencias, con 3 mil votos. Más atrás, con el 36% de los votos, Kast tuvo el apoyo de 1.694 electores.

En Asia, específicamente en Japón, la candidata del oficialismo representó el 67,9% (142 votos) de las preferencias en ese país, por sobre el 30% de su contender de la oposición, con 67 votos.

En Corea del Sur la militante del Partido Comunista resultó ganadora con el 73,5% de las preferencias, equivalentes a 78 votos. Con 28 votos, Kast obtuvo el 26,4% del resultado.

En China, con una diferencia menor a la de Malasia, el candidato de la oposición resultó ganador en ese país con el 56,1% de los votos (26), mientras que Jara logró el 43,9% de las preferencias, al obtener 18 votos.