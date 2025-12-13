La UCR ratificó la alianza con Milei y criticó a la conducción nacional del partido

El Comité de la calle Alem volvió a reunir a los radicales mendocinos en el Congreso Ordinario 2025.

Leonel Chiarella reemplaza a Martín Lousteau al frente de la UCR y se convierte en el dirigente más joven

Fuerte crítica al nuevo presidente de la UCR: "No es la orientación que queríamos"

Durante el encuentro se presentaron los informes de gestión del presidente del Comité Provincia, Andrés Lombardi; de los bloques legislativos de Senadores y Diputados de Mendoza; de los legisladores nacionales; el Informe Anual de la Comisión Revisora de Cuentas; y los correspondientes a los intendentes radicales y al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Presidió Natalio Mema, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia.

En este marco, Andrés Lombardi, titular de la UCR Mendoza, realizó un balance político de su gestión y apuntó al Comité Nacional , al señalar que “no hay mensaje para los radicales, no hay mensaje para el gobierno, no hay mensaje para nuestros simpatizantes, que es lo que tenemos que hacer”. Precisamente, en relación con la reunión plenaria celebrada días atrás en Buenos Aires, indicó que muchas veces se priorizan discusiones internas por sobre la definición de un programa político. En contraste, destacó que “en Mendoza se realiza una rendición de cuentas política y se discute un programa de gobierno con la mirada puesta en la sociedad”.

Contundente al decir, “el radicalismo nacional sigue mirando más cómo juntar delegados que discutir cuál es el programa para el radicalismo” , fue Andrés Lombardi, durante el congreso del radicalismo mendocino.

A modo se anclar la organización política actual a la realidad que los precede, dijo que “nosotros estamos comprometidos con la construcción de una Unión Cívica Radical que recupere el protagonismo histórico que la caracterizó en los grandes momentos de la vida democrática argentina. Queremos consolidar un radicalismo de centro, lógico y moderno, acorde a lo que afiliados y simpatizantes reclaman en un país que, por primera vez en muchos años, comienza a dar pasos firmes hacia el desarrollo y el crecimiento”.

En esa línea, sostuvo que la UCR “debe asumir un rol activo en la agenda nacional, aportando una mirada responsable que acompañe las transformaciones necesarias para fortalecer las instituciones, promover la productividad y consolidar un modelo de país sustentado en el mérito, la innovación y la integración federal”.

UCR El titular de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, dijo: “El radicalismo nacional sigue mirando más cómo juntar delegados que discutir cuál es el programa”. Gentileza

En territorio provincial: volver a las bases

A nivel provincial, Lombardi llamó a profundizar el trabajo del radicalismo mendocino y afirmó: “Tenemos que seguir consolidando este equipo, este equipo que es el radicalismo de Mendoza, y que evidentemente el Comité Nacional no lee por dónde van los simpatizantes ni dónde están los afiliados radicales”.

En ese sentido, consideró que este es “el momento de reafirmar la identidad radical, poner en valor sus principios y trabajar en unidad para recuperar la presencia territorial y la vocación transformadora que históricamente distinguió al partido”. Y agregó que la convocatoria debe ser “a construir un radicalismo protagonista y preparado para acompañar el camino de desarrollo que la Argentina necesita”.

UCR Participaron dirigentes y militantes radicales de toda la provincia. Gentileza

En territorio nacional: desacuerdo, sintonía y proyección

“Lamentablemente el radicalismo nacional sigue mirando más cómo juntar delegados que discutir cuál es el programa para el radicalismo”, reiteró Lombardi.

Al repasar los últimos dos años, recordó que desde el radicalismo mendocino existía claridad sobre el rumbo que debía tomar el país y afirmó que “no había dudas respecto de un programa orientado a bajar la inflación, alcanzar el superávit presupuestario, modernizar la Argentina, desregular trabas burocráticas y abrir el país al mundo”.

Ese programa, sostuvo, “coincidía con lo que viene haciendo Cambia Mendoza en estos diez años de gobierno provincial”, por lo que consideró que el radicalismo debía acompañar ese proceso. Si bien aclaró que existen diferencias que han sido planteadas en distintas oportunidades, destacó que las decisiones adoptadas en el marco del proceso electoral del 26 de octubre pasado fueron el resultado de una construcción colectiva junto a los intendentes, el gobernador y el Congreso partidario. Reconoció que se trató de un camino complejo que demandó debate y responsabilidad.

“El radicalismo dio una muestra de seriedad y capacidad de acuerdo, lo que permitió que La Libertad Avanza junto a Cambia Mendoza obtuviera el 54% de los votos en la provincia”, señaló.

En ese contexto, expresó la voluntad de sostener ese frente electoral de cara a las elecciones del 22 de febrero próximo y aseguró que “no tenemos dudas de que ese es el camino y de que debemos seguir acompañando al presidente Milei porque coincidimos con ese programa”.

En relación con el escenario institucional, afirmó que La Libertad Avanza continuará acompañando la gestión provincial en la Legislatura y en los concejos deliberantes, en función de un compromiso programático que permitió alcanzar mayorías inéditas. Señaló que el oficialismo se encuentra cerca de lograr los dos tercios en ambas cámaras legislativas y aseguró que “eso también se ha logrado con este partido y con el mensaje que le dimos a la sociedad”.

UCR El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, durante su intervención en el Congreso Ordinario 2025 del radicalismo mendocino. Gentileza

Elecciones del 2026

De cara al calendario electoral inmediato en los seis departamentos que desdoblaron elecciones, sostuvo que el escenario provincial y nacional no ha cambiado y que existen condiciones favorables para obtener buenos resultados, siempre que el partido despliegue un fuerte trabajo militante.

En ese sentido, subrayó Lombardi que “a partir del 18 de enero el partido tiene que ponerse a disposición de los seis departamentos”, y mencionó a Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y Maipú, al destacar además el compromiso asumido por intendentes radicales de otras comunas para colaborar en ese proceso.

UCR Congreso Ordinario 2025 de la UCR Mendoza, realizado en el Comité de la calle Alem. Gentileza

Al referirse al futuro político, el titular de la UCR mendocina planteó que el radicalismo deberá dar las discusiones de recambio en 2027, cuando se elijan nuevos intendentes, legisladores y gobernador, aunque pidió no anticipar esos debates al señalar que “el desafío actual es seguir construyendo un radicalismo que mire a la sociedad, tenga claro a quién representa y sepa qué hacer para Mendoza”.

Para cerrar, convocó a consolidar el equipo del radicalismo mendocino, con unidad partidaria, un programa claro y con los ojos puestos en la gente. “Ese es uno de los grandes pilares de este radicalismo exitoso”, afirmó, y llamó a continuar ese camino para seguir gobernando la provincia en los próximos años.