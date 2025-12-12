Milei visitó Córdoba en el llamado "Tour de la Gratitud" y lo recibió una multitud

El día de hoy, el presidente Javier Milei visitó la ciudad de Córdoba junto a su hermana Karina Milei. Tras su llegada encabezaron una caravana y fueron recibidos una multitud libertaria.

La actividad estuvo enmarcada en el llamado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa de recorridas federales que el mandatario concibió con el objetivo de retribuir el apoyo recibido en las últimas elecciones legislativas y mantener la llama viva del del vínculo con la militancia y con la base social que lo llevó al poder político en 2023.

En la provincia de Córdoba, La Libertad Avanza había obtenido el 42,39% de los votos, superando por 14 puntos a la coalición oficialista provincial que postulaba a Juan Schiaretti por la alianza Provincias Unidas.

Durante la recorrida, realizada en una camioneta oficial negra, Milei y la secretaria general de la Presidencia estuvieron acompañados por el jefe del bloque libertario de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y por quien fuera el primer candidato de la nómina de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre, Gonzalo Roca.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, a lo largo del trayecto, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, Milei se mostró efusivo : abrazó, saltó, gritó, arengó a los manifestantes ondeando una bandera argentina , chocó palmas, estrechó manos y respondió a los saludos.

Al finalizar el recorrido, el presidente defendió su “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, definiéndola como “un proyecto de ley para terminar con los políticos populistas irresponsables”.

“Durante todo el año nos han torpedeado las bases de nuestro programa económico, sin embargo les devolvimos con un cachetazo en las urnas”, celebró.

Según explicó, la iniciativa legislativa prevé una condena de entre 1 a 6 años de prisión a aquellos dirigentes que “traten de sabotear la política fiscal y monetaria”.

Por otra parte, se comprometió a que una vez finalizadas las sesiones extraordinarias del Congreso “seguir con las reformas para ser el Gobierno más reformista de la historia”.

El mandatario concluyó su visita con un mensaje en su cuenta de X: “GRACIAS CÓRDOBA SIEMPRE ES LINDO VOLVER VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

GRACIAS CÓRDOBA

SIEMPRE ES LINDO VOLVER

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/bgUMpMlBEu — Javier Milei (@JMilei) December 12, 2025

El “Tour de la Libertad” busca capitalizar el apoyo electoral de La Libertad Avanza en las provincias y proyectar ese impulso hacia los próximos años, como así también fortalecer la influencia del partido liderado por Karina Milei en cada uno de los territorios.