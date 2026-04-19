Milei llegó a Israel, visitó el Muro de los Lamentos y se reunirá con Benjamin Netanyahu

Javier Milei aterrizó este domingo en Israel para iniciar una visita oficial que incluye actividades institucionales y reuniones políticas. En su primera actividad, recorrió el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más emblemáticos del país, que ya había visitado durante su mandato.

Javier Milei y su comitiva partieron rumbo a Israel: se reunirá con Netanyahu y visitará el Muro de los Lamentos

El mandatario se presentó en la Ciudad Vieja de Jerusalén junto al Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, y rezó en el lugar más sagrado del judaísmo.

Se trata del tercer viaje del mandatario a territorio israelí desde que asumió, en una gira que también contempla su participación en actos por el Día de la Independencia y la recepción de un reconocimiento por su postura en el conflicto en Medio Oriente, que demostró su fiel apoyo a Israel-Estados Unidos.

Embed El Presidente Javier Milei, acompañado por el Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rezó en el Muro de los Lamentos en su llegada a la Ciudad Vieja de Jerusalén. pic.twitter.com/Ant4KeZjZY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

Cómo continúa su recorrido

El presidente está acompañado por la comitiva oficial, que este viaje estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia, quien realiza su primer viaje desde su llegada.

El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el mandatario Benjamin Netanyahu. En dichos encuentros, se profundizará en la colaboración mutua y se dará seguimiento al plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén; esta medida, promovida por la gestión de Milei, conlleva la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.