Milei se reunió con Benjamin Netanyahu: "Israel y Argentina juntos, más fuertes que nunca"

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , en Jerusalén, en el marco de su visita oficial a ese país, donde ambos destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral, con avances en conectividad y tecnología, y una iniciativa política de alcance regional.

Milei llegó a Israel, visitó el Muro de los Lamentos y se reunirá con Benjamin Netanyahu

Tras su paso por el Muro de los Lamentos , el mandatario argentino concretó la reunión en Jerusalén, en una jornada marcada por gestos políticos y diplomáticos en medio del conflicto en Medio Oriente.

Durante el encuentro, Netanyahu le dio la bienvenida a MIlei y resaltó el vínculo entre ambos países con un mensaje público en redes sociales, donde lo calificó como “un gran amigo del estado de Israel" y aseguró que ambas naciones están “más fuertes que nunca” .

“Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina @JMilei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntos, más fuertes que nunca”, escribió el israelí en su cuenta personal de X.

Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países.

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En el plano tecnológico, el mandatario anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos.

“Las naciones que creen en la libertad deben liderar el cambio”, afirmó, al posicionar a la Argentina como potencial “hub de inteligencia artificial del mundo”.

Pero uno de los anuncios más destacados fue la presentación de los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el espíritu de los Acuerdos de Abraham. Según explicó Milei, el objetivo es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

En su discurso, el Presidente también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.

Finalmente, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”. La visita se da en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.

Gira presidencial: “Lucha contra el terrorismo”

La visita oficial incluye una agenda enfocada en cooperación internacional, con la expectativa de que el Presidente firme un acuerdo vinculado a la lucha contra el terrorismo.

El viaje de Milei se extenderá entre el 18 y el 22 de abril y contempla su participación en distintos eventos institucionales, entre ellos la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel.

El mandatario viajó acompañado por una comitiva oficial integrada por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno, en el área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, quien realiza su primera misión internacional desde su designación.