Por la inflación de noviembre, Cristina Kirchner chicaneó a Milei y Patricia Bullrich salió al cruce.

Esta mañana, la expresidente Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para criticar al presidente Javier Milei por su plan económico y la tendencia alcista de la inflación de los últimos meses que mide la INDEC .

Aceleró la inflación en noviembre: creció 2,5% y acumula un alza de 27,9% en lo que va del año

A través de su cuenta de X, Kirchner aseguró: "En noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI … cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…".

Aquí hace referencia a una conferencia de prensa que dieron en su momento Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger donde dieron cuenta del IPC Congreso , un relevamiento de la inflación que hacían desde diputados y que para ese noviembre era del 2.4% .

" Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado 'IPC Congreso' del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri", sumó la exmandataria.

Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%... Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil… pic.twitter.com/wVRuIqRvg9

En su publicación, cruzó a Milei por el dato de la inflación de noviembre, que fue del 2.5% "después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones , obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios.

Luego ironizó: "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?". El tuit solo hizo referencia al año 2015 y omitió su gestión como vicepresidenta entre el 2019 y el 2023, el cual terminó con más de 200% de inflación.

"Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…", concluyó Cristina.

La reacción de Patricia Bullrich

Por el mismo medio, la senadora Bullrich salió al cruce por haberla tildado de "impresentable". "Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno", retrucó la exministra de Seguridad.

Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno.



Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una…

En la misma línea que Cristina, la cual hizo referencia al 2015, Bullrich recordó del 2023: "Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo".

"En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes.", agregó.

Luego afirmó que lo que lee de Cristina "no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando". "No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía", concluyó.