Una mujer se robó un barco en Venecia y lo chocó contra el puente histórico de Rialto: quedó presa

Este jueves, una mujer fue detenida en Venecia luego de robar un barco de carga y estrellarlo contra la histórica balaustrada del Puente de Rialto. El barco, un tradicional "topo" veneciano cargado de paquetes y regalos, se encontraba amarrada bajo la Riva del Palazzo dei Camerlenghi.
Según informaron medios locales, la mujer, ya conocida por la Policía, había intentado primero robar los paquetes que se encontraban dentro de la embarcación mientras los repartidores estaban ausentes. Alarmada por la presencia de testigos, subió a bordo, encendió el motor y comenzó a navegar a gran velocidad, momento en el que perdió el control. El barco impactó entonces violentamente contra la balaustrada lateral del puente, un lugar de tránsito constante.
Grandes daños en la estructura
El impacto causó grandes daños a la estructura monumental. Destrozó tres postes y el soporte de la balaustrada, y muchos de los paquetes terminaron en el agua. Las autoridades recuperaron horas más tarde algunos fragmentos de la balaustrada que también se hundieron.
Los daños sufridos por el Puente de Rialto, un monumento del siglo XVI, se consideran significativos debido a su incalculable valor histórico.
Respecto a la reparación, el concejal y experto cantero Giovanni Giusto afirmó que "la restauración será difícil, aunque no imposible". "La prioridad es recuperar todos los fragmentos, incluso los que acabaron en el agua, pero también requerirá un trabajo imaginativo porque no se encontrarán todos", ha señalado a los medios.