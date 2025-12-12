12 de diciembre de 2025 - 23:20

Un policía de Nueva York se convirtió en héroe tras salvar la vida de un bebé que se ahogaba

Su rápida aplicación de maniobras de primeros auxilios resultó fundamental para salvar a la menor y motivó elogios en las redes.

Un policía de Nueva York salvó a una bebé

Un policía de Nueva York salvó a una bebé

Foto:

Por Redacción Mundo

Un agente de policía de la ciudad de Nueva York se convirtió en un héroe tras intervenir rápidamente para salvar la vida de un bebé que se asfixiaba. La escena fue capturada en un video que se ha vuelto viral, conmoviendo a usuarios en Estados Unidos.

El incidente comenzó alrededor de las 8:45 de la mañana del pasado miércoles, en plena congestión matutina en la zona del Bronx. El detective de primer grado Michael Greaney observó una camioneta BMW X4 que circulaba a gran velocidad por el carril de emergencia de la calle Park River, lo que inició una persecución.

Al detener el vehículo, el agente se dio cuenta de que la situación no era una simple infracción, pues el conductor gritaba: “¡Mi bebé se está ahogando!”.

Embed

El agente Greaney reaccionó de inmediato ante la emergencia. El oficial introdujo la mano en el automóvil, levantó a la bebé y le golpeó la espalda varias veces al costado de la calle.

Gracias a su intervención precisa y rápida, la garganta de la niña, que tenía apenas unos meses de edad, se despejó y recuperó la respiración casi de inmediato.

Automovilistas que grababan la escena reconocieron la labor eficaz del agente y lo calificaron de héroe. Una usuaria de TikTok, @simplysandra_, compartió el video viral titulado: "Pensábamos que alguien estaba siendo detenido, pero el bebé se estaba ahogando".

Un pediatra que pasaba por la zona se acercó a revisar a la bebé y confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

La acción rápida de Greaney fue reconocida institucionalmente. Scott Munro, presidente de la Asociación de Detectives, destacó que la decisión instantánea y la calma del detective bajo presión "representan a los mejores detectives del mundo" y recordaron a todos lo que significa el heroísmo en la ciudad.

La intervención del policía se transformó en un ejemplo de profesionalismo y entrega, dejando una huella en la comunidad.

