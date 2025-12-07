7 de diciembre de 2025 - 11:26

Un policía atropelló un joven, huyó, se presentó en la comisaría y mató al primo de la víctima

El hecho ocurrió este sábado en Morón. Tras una pelea con familiares del joven que chocó, sacó su arma y mató a un familiar.

Un policía atropelló un joven, huyó, se presentó en la comisaría y mató al primo de la víctima.

Un policía atropelló un joven, huyó, se presentó en la comisaría y mató al primo de la víctima.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave hecho ocurrió localidad bonaerense de Morón. Un agente de la Policía de la Ciudad atropelló el sábado por la mañana a un joven que circulaba en moto y, horas después, al presentarse en la comisaría para declarar, sacó un arma y mató al primo de la víctima en medio de una pelea con vecinos.

Leé además

Alquilaba departamentos solo a mujeres y colocaba cámaras para espiarlas. 

Alquilaba departamentos solo a mujeres y las espiaba con "cámaras ocultas" que apuntaban a la cama

Por Redacción Policiales
El empresario sanjuanino Sergio Nacenta (59) fue asesinado en Las Heras: lo hallaron con un balazo en la espalda a bordo de una camioneta

Seguirá preso el acusado de asesinar a un empresario de Las Heras para robarle el teléfono

Por Redacción Policiales

El accidente y la huida

Todo comenzó en el barrio 20 de Junio, cuando el policía, que circulaba en un Renault Sandero rojo, aparentemente llevando a su hijo al médico, embistió a una moto en la que viajaba un joven conocido como “Pitu”.

El motociclista sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Instituto de Haedo. Según la familia, el agente huyó sin asistir al herido y dejó el lugar del siniestro.

Recién seis horas después, el policía se presentó en la Comisaría Morón 4°, con jurisdicción en Gervasio Pavón, pero llegó sin el vehículo involucrado. Los oficiales le indicaron que debía volver con el auto para peritarlo y que, de no hacerlo, quedaría detenido.

polícía buenos aires

Volvió cerca de las 16:45, justo cuando la dependencia estaba rodeada de vecinos y familiares de la víctima que buscaban respuestas.

El policía disparó contra un familiar de la víctima

Al reconocerlo, se generó una fuerte confrontación. El policía intentó escapar, pero fue perseguido por un joven, primo de “Pitu”, quien alcanzó a patear su auto y golpearlo.

Fue en ese momento cuando el agente sacó su arma reglamentaria y efectuó dos disparos en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. El joven murió en el acto.

Después del tiroteo, el policía volvió a escapar en el mismo Sandero rojo, pero las cámaras de seguridad municipales permitieron localizarlo rápidamente, siendo detenido minutos más tarde en Morón Centro.

Embed

Mientras tanto, la escena del crimen se convirtió en un foco de tensión: decenas de vecinos se reunieron, denunciaron abusos policiales, acusaron a agentes de manipular el cuerpo y posibles evidencias y se produjeron incidentes con balas de goma y daños a vehículos.

El cuerpo del joven permaneció varias horas en el lugar, a la espera de la llegada de Policía Científica.

"Llegó la policía tirando tiros a lo loco. Estábamos tomando mates y escuchamos el quilombo de la familia que vino a reclamar a la comisaría. Se quejaban de que al pibe lo habían dejado tirado en la calle", relató un vecino a TN. Otro agregó que los autos quedaron destrozados con balas de goma.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incendio en una vivienda abandonada en Guaymallén.

Un incendio en Guaymallén alarmó a vecinos y transeúntes

Por Redacción Policiales
Robó un minimarket y fue capturado por Preventores y Policía en Ciudad.

Ciudad: robó en un minimarket, escapó con el botín y fue capturado por Preventores

Por Redacción Policiales
Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva. (Los Andes)

Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva

Por Enrique Pfaab
Fatal choque frontal en Uruguay.

Tragedia: identificaron al argentino muerto en Uruguay tras un grave accidente de tránsito

Por Redacción Policiales