Un policía atropelló un joven, huyó, se presentó en la comisaría y mató al primo de la víctima.

Un grave hecho ocurrió localidad bonaerense de Morón . Un agente de la Policía de la Ciudad atropelló el sábado por la mañana a un joven que circulaba en moto y, horas después, al presentarse en la comisaría para declarar, sacó un arma y mató al primo de la víctima en medio de una pelea con vecinos.

Todo comenzó en el barrio 20 de Junio , cuando el policía, que circulaba en un Renault Sandero rojo , aparentemente llevando a su hijo al médico, embistió a una moto en la que viajaba un joven conocido como “Pitu”.

El motociclista sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Instituto de Haedo . Según la familia, el agente huyó sin asistir al herido y dejó el lugar del siniestro.

Recién seis horas después , el policía se presentó en la Comisaría Morón 4° , con jurisdicción en Gervasio Pavón, pero llegó sin el vehículo involucrado . Los oficiales le indicaron que debía volver con el auto para peritarlo y que, de no hacerlo, quedaría detenido.

Volvió cerca de las 16:45 , justo cuando la dependencia estaba rodeada de vecinos y familiares de la víctima que buscaban respuestas.

El policía disparó contra un familiar de la víctima

Al reconocerlo, se generó una fuerte confrontación. El policía intentó escapar, pero fue perseguido por un joven, primo de “Pitu”, quien alcanzó a patear su auto y golpearlo.

Fue en ese momento cuando el agente sacó su arma reglamentaria y efectuó dos disparos en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. El joven murió en el acto.

Después del tiroteo, el policía volvió a escapar en el mismo Sandero rojo, pero las cámaras de seguridad municipales permitieron localizarlo rápidamente, siendo detenido minutos más tarde en Morón Centro.

LOCURA EN MORÓN: POLICÍA HIRIÓ A UN MOTOQUERO TRAS UN CHOQUE PERO LUEGO UN VECINO LE RECRIMINÓ Y LO MATÓ A TIROS



Ocurrió en Gervasio Pavón, partido de #Morón . El policia ya fue detenido y separado de la fuerza. #URGENTE #viral pic.twitter.com/9eMUyKMVgd — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) December 7, 2025

Mientras tanto, la escena del crimen se convirtió en un foco de tensión: decenas de vecinos se reunieron, denunciaron abusos policiales, acusaron a agentes de manipular el cuerpo y posibles evidencias y se produjeron incidentes con balas de goma y daños a vehículos.

El cuerpo del joven permaneció varias horas en el lugar, a la espera de la llegada de Policía Científica.

"Llegó la policía tirando tiros a lo loco. Estábamos tomando mates y escuchamos el quilombo de la familia que vino a reclamar a la comisaría. Se quejaban de que al pibe lo habían dejado tirado en la calle", relató un vecino a TN. Otro agregó que los autos quedaron destrozados con balas de goma.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón.