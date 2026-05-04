Millonaria recompensa por un expolicía buscado por el asesinato de un guardia del hospital Perrupato

El Ministerio de Seguridad y Justicia ofrece una millonaria recompensa para quien brinde información sobre el paradero de un expolicía que es buscado por el homicidio de un guardia de seguridad del hospital Perrupato, quien fue asesinado en octubre del año pasado en Chapanay, San Martín.

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La recompensa oficial es de $6.250.000 para quien ofrezca información sobre Gonzalo Emanuel Ferreyra, prófugo de la justicia y sospechoso de haber dado muerte a Rodrigo Federico Salafia (25), asesinado de tres disparos en el pecho.

El crimen ocurrió la noche del viernes 31 de octubre de 2025, alrededor de las 19:38, sobre la calle San Juan, casi en la intersección con Bonano. Salafia caminaba junto a su hermano cuando se cruzó con Ferreyra, vecino del lugar. Entre ambos se desató una discusión que, según testimonios, tenía como trasfondo conflictos de vieja data conocidos por los vecinos del distrito.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, en medio del intercambio verbal, Salafia desafió a Ferreyra, quien extrajo un arma de fuego —presumiblemente un revólver— y efectuó tres disparos directos al pecho de la víctima. No se hallaron vainas servidas en la escena, lo que refuerza esa hipótesis. Los impactos fueron letales.

Mientras familiares y vecinos pedían auxilio y se activaba el llamado al 911, Salafia fue trasladado de urgencia al Hospital Alfredo Ítalo Perrupato, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después.

ec065585-beb2-410c-8e97-d98cb714e3b9 Recompensa por el autor de homicidio de Rodrigo Salafia.

En paralelo, Ferreyra regresó a su vivienda, tomó a sus hijos, escapó por la parte posterior de la casa y los dejó luego en la vivienda de su padre, para finalmente darse a la fuga. Desde entonces, no se ha logrado determinar su paradero.

Ferreyra, oriundo de Tres Porteñas y residente en Chapanay, había sido policía y fue exonerado años atrás por causas vinculadas a estupefacientes, aunque su historial completo aún no fue profundizado en la investigación. Tenía 39 años al momento del crimen y cuatro hijos, uno de ellos de apenas un año.

La víctima, Rodrigo Salafia, trabajaba para una empresa de seguridad que presta servicios en el Hospital Perrupato. Compañeros y pacientes lo recuerdan por su trato solidario y su compromiso, lo que amplificó el impacto de su muerte en el ámbito sanitario y en la comunidad.

Recompensa por un homicidio ocurrido en Ciudad

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia dio a conocer que también ofrece $6.250.000 de recompensa para quien pueda individualizar al autor o los autores de la muerte de Francisco Pablo Corvalán Sosa (75).

Corvalán fue asesinado el 15 de noviembre de 2025, sin que se sepa el lugar ni la hora en que fue salvajemente golpeado; falleció tras llegar a su casa del barrio San Martín de Ciudad.

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Quien posea información precisa sobre ambos casos deberá ponerse en contacto con la Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800-222-7627 o 0261-3857138; con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional por medio de las líneas 348-7844, 348-7845 y 348-7846, o a través del correo electrónico [email protected].

Oficialmente se indicó que el pago de las recompensas será para quien aporte datos suficientes que permitan la “individualización, detención y enjuiciamiento del o los autores del crimen” y conduzcan “al secuestro de elementos involucrados en el crimen, circunstancia que deberá ser certificada por la autoridad fiscal y/o judicial interviniente”.