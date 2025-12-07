Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva

Un policía que presta servicios en la Comisaría 19, de Junín , y que estaba franco de servicio, chocó de frente contra el sifón de una canal de riego. El efectivo sufrió múltiples lesiones, quedó internado y se detectó que conducía alcoholizado.

Preocupación por un policía hallado ebrio junto a su arma y vainas servidas en Santa Rosa

Muerte en solitario en Lavalle: un hombre perdió el control de su moto, cayó y falleció en el acto

El accidente se produjo a última hora de la madrugada del domingo, en el cruce de Calle Olivares y Carril Centro, en Junín.

El policía conducía un Ford K gris por calle Olivares, hacia el Norte. Viajaba por el sector asfaltado de esa calle y se sorprendió cuando llegó al cruce con Carril Centro.

Aparentemente el conductor intentó frenar de golpe, perdió el dominio del auto y el vehículo cruzó el carril, ingresó al sector de ripio de Olivares, comenzó a derrapar e impactó todavía a gran velocidad con el sifón de hormigón del canal Sub Alto Verde.

El daño fue severo en el auto, que quedó con su lateral derecho y el frente destrozado, mientras que el conductor debió ser trasladado al Hospital Perrupato , donde quedó internado con politraumatismos varios.

El auto quedó tan dañado, que debió ser retirado del lugar con la pala de una retroexcavadora de la Municipalidad de Junín.

Además, se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó 1,92 gramos de alcohol en sangre, muy por sobre lo permitido.

Más allá de las condiciones en las que conducía el policía, los vecinos del lugar advirtieron que ese cruce registra una gran cantidad de accidentes, debido a que el tráfico es intenso y la señalización es escasa.