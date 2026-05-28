28 de mayo de 2026 - 19:32

Recuperaron un caballo robado en Tres Porteñas gracias a un operativo con drones

La Policía Rural y la Unidad VANT encontraron el equino durante la madrugada en una zona inculta. El animal estaba en buen estado y fue devuelto a su dueño.

Recuperaron un caballo robado en Tres Porteñas gracias a un operativo con drones.

Recuperaron un caballo robado en Tres Porteñas gracias a un operativo con drones.

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Por Enrique Pfaab

Un importante operativo realizado durante la madrugada permitió recuperar un equino que había sido sustraído en el distrito de Tres Porteñas, en San Martín.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Rural junto a la Unidad VANT, especializada en vigilancia aérea con drones. Gracias a un relevamiento realizado desde el aire, los uniformados lograron localizar al animal en una zona inculta ubicada a varios kilómetros del lugar donde había sido robado.

Tras detectar el sector, los efectivos guiaron al propietario del animal hasta el campo y concretaron la recuperación del equino, que se encontraba en buen estado.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el uso de tecnología y el despliegue territorial para reforzar la prevención y la respuesta rápida ante delitos rurales en Mendoza. Además de los patrullajes habituales, el uso de drones permitió ampliar la búsqueda y agilizar el operativo.

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