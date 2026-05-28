Recuperaron un caballo robado en Tres Porteñas gracias a un operativo con drones.

Un importante operativo realizado durante la madrugada permitió recuperar un equino que había sido sustraído en el distrito de Tres Porteñas, en San Martín.
La Policía Rural y la Unidad VANT encontraron el equino durante la madrugada en una zona inculta. El animal estaba en buen estado y fue devuelto a su dueño.
Un importante operativo realizado durante la madrugada permitió recuperar un equino que había sido sustraído en el distrito de Tres Porteñas, en San Martín.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Rural junto a la Unidad VANT, especializada en vigilancia aérea con drones. Gracias a un relevamiento realizado desde el aire, los uniformados lograron localizar al animal en una zona inculta ubicada a varios kilómetros del lugar donde había sido robado.
Tras detectar el sector, los efectivos guiaron al propietario del animal hasta el campo y concretaron la recuperación del equino, que se encontraba en buen estado.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el uso de tecnología y el despliegue territorial para reforzar la prevención y la respuesta rápida ante delitos rurales en Mendoza. Además de los patrullajes habituales, el uso de drones permitió ampliar la búsqueda y agilizar el operativo.