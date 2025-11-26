La policía hot suspendida de sus funciones denunció "persecución" y mencionó casos de coimas dentro de la Fuerza

Nicole Verón, la oficial de la Policía de la Ciudad que promociona sus contenidos eróticos con el uniforme, publicó en su cuenta de Instagram un descargo tras la repercusión de su caso.

La policía hot suspendida de sus funciones denunció "persecución" y mencionó casos de coimas dentro de la Policía.

Nicole Verón, la policía tiktoker que fue suspendida de sus funciones por publicar contenido erótico en redes sociales usando el uniforme de la Policía de la Ciudad, volvió a reaparecer y denunció que está siendo objeto de persecución institucional, al tiempo que señaló presuntas irregularidades dentro de la fuerza.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Verón expresó: “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad y de la Justicia de la Ciudad por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”, cuestionó.

Acusó de presuntas coimas La agente suspendida comparó su caso con el de otros oficiales presuntamente involucrados en hechos más graves.

En su publicación, apuntó directamente contra efectivos de la División K9, al afirmar que “utilizaban recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaban coimas”, y que pese a ello “se encuentran trabajando tranquilos” mientras, según dice, la fiscalía especializada “mira para otro lado”.

La policía hot suspendida de sus funciones denunció "persecución" y mencionó casos de coimas dentro de la Policía El descargo de Nicole Verón. Verón, que se encuentra bajo investigación por una denuncia que advierte sobre una posible red de trata de personas vinculada a sus videos eróticos, afirmó sentirse tratada con desigualdad y lanzó una serie de preguntas sobre las motivaciones detrás del proceso disciplinario: “Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes me pedían tener relación a cambio de dinero?”.