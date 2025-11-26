26 de noviembre de 2025 - 09:55

La policía hot suspendida de sus funciones denunció "persecución" y mencionó casos de coimas dentro de la Fuerza

Nicole Verón, la oficial de la Policía de la Ciudad que promociona sus contenidos eróticos con el uniforme, publicó en su cuenta de Instagram un descargo tras la repercusión de su caso.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Por Redacción Sociedad
A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Verón expresó: “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad y de la Justicia de la Ciudad por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”, cuestionó.

Acusó de presuntas coimas

La agente suspendida comparó su caso con el de otros oficiales presuntamente involucrados en hechos más graves.

En su publicación, apuntó directamente contra efectivos de la División K9, al afirmar que “utilizaban recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaban coimas”, y que pese a ello “se encuentran trabajando tranquilos” mientras, según dice, la fiscalía especializada “mira para otro lado”.

Verón, que se encuentra bajo investigación por una denuncia que advierte sobre una posible red de trata de personas vinculada a sus videos eróticos, afirmó sentirse tratada con desigualdad y lanzó una serie de preguntas sobre las motivaciones detrás del proceso disciplinario: “Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes me pedían tener relación a cambio de dinero?”.

Actualmente, Nicole Verón está suspendida y enfrenta una investigación administrativa y judicial por la difusión de sus videos en TikTok e Instagram, en los que aparecía con parte del uniforme policial.

